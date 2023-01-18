Tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cesedi çıktı
Uşak'ta bir tarlanın kenarında sırt çantası içinde bebek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 17:57, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 18:03
Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan R.H, çiftliğinin karşısındaki boş tarlanın kenarında bulduğu fermuarı kapalı sırt çantasının içinde bebek cesedi olduğunu belirterek polisi aradı.
Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu bir iki günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız