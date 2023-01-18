Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
2023 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları'nın açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 21:47, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 21:49
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer
Değiştirme Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu.
MEBBİS Kullanıcı Hesabınız ile Sonucunuzu Öğrenmek İçin Tıklayınız.
e-Devlet Kullanıcı Hesabınız ile Sonucunuzu Öğrenmek İçin Tıklayınız.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız