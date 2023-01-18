Bakanlık bürokratlarından AK Parti'de 'EYT' sunumu
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili AK Parti grubuna, bakanlık bürokratları tarafından sunum yapıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 22:37, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 22:38
DHA'nın haberine göre; TBMM'de basına kapalı olarak gerçekleşen EYT toplantısına, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz katıldı.
Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları tarafından EYT ile ilgili geniş kapsamlı teknik bir sunum yapıldığı belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız