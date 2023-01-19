Sahilde belden yukarısı olmayan erkek cesedi bulundu

Aylıktan kesme cezasında son savunmaya gerek yok

Danıştay 12. Dairesi, başhekim vekili olarak görev yaptığı dönemde, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında, hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptaline ilişkin davada kararını verdi.