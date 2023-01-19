Sahilde belden yukarısı olmayan erkek cesedi bulundu

Çalışma Bakanlığı, İSG denetimlerinde 'yerindelik' modeline geçti
Çalışma Bakanlığı, İSG denetimlerinde 'yerindelik' modeline geçti
Faiz Kararı Açıklandı! %0 Faizli 20.000 TL'yi Kaçırma!
Faiz Kararı Açıklandı! %0 Faizli 20.000 TL'yi Kaçırma!
Sponsorlu İçerik
Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Genel Kurul'da
Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Genel Kurul'da
ESK açıkladı: Ramazan öncesi kırmızı ette fiyat artışı önlemi
ESK açıkladı: Ramazan öncesi kırmızı ette fiyat artışı önlemi
Memur Sen Heyeti sözleşmeliler için Meclis'te
Memur Sen Heyeti sözleşmeliler için Meclis'te
'Cumhuriyetimizin ikinci asrını terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız'
'Cumhuriyetimizin ikinci asrını terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız'
Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: 50/d'li araştırma görevlileri kadroya alınacak
Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: 50/d'li araştırma görevlileri kadroya alınacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
'Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır'
'Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır'
Yargıtay 2022'de 2 bin 812 FETÖ kararını bozdu
Yargıtay 2022'de 2 bin 812 FETÖ kararını bozdu
'Sinan Ateş' cinayeti soruşturmasında savcı değiştirildi mi? Açıklama geldi
'Sinan Ateş' cinayeti soruşturmasında savcı değiştirildi mi? Açıklama geldi
Altının gram fiyatı 1.154 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.154 lira seviyesinden işlem görüyor
Hastane randevusuna gelmeme oranı azaldı
Hastane randevusuna gelmeme oranı azaldı
AK Parti, taslak seçim takvimi hazırladı! İşte yol haritası
AK Parti, taslak seçim takvimi hazırladı! İşte yol haritası
Bankalara kredi uyarısı: Merkez Bankası'ndan maliyetleri artırmayın ikazı
Bankalara kredi uyarısı: Merkez Bankası'ndan maliyetleri artırmayın ikazı
Lüks sitede fahiş aidat protestosu: Tencere tava çalarak tepki gösterdiler
Lüks sitede fahiş aidat protestosu: Tencere tava çalarak tepki gösterdiler
Bir ilçe, ihracatta 65 ili geride bıraktı
Bir ilçe, ihracatta 65 ili geride bıraktı
Bakanlık bürokratlarından AK Parti'de 'EYT' sunumu
Bakanlık bürokratlarından AK Parti'de 'EYT' sunumu
Bakan Koca: Sağlık personelinin kadro düzenlemesi Meclis'te
Bakan Koca: Sağlık personelinin kadro düzenlemesi Meclis'te
THY, taşeronda çalışan personelini kadroya alacak
THY, taşeronda çalışan personelini kadroya alacak
Bedelli askerlik yerleri açıklandı, otobüs bileti aramaları yüzde 135 arttı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı, otobüs bileti aramaları yüzde 135 arttı
Gözler 14 Mayıs'ta: Seçim süreci nasıl işleyecek?
Gözler 14 Mayıs'ta: Seçim süreci nasıl işleyecek?
Sözleşmeliye kadro teklifi Genel Kurul'da ön sıraya alındı
Sözleşmeliye kadro teklifi Genel Kurul'da ön sıraya alındı
Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı
Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı
Okul servisinde unutulan Alperen'in ailesine MEB tazminat ödeyecek
Okul servisinde unutulan Alperen'in ailesine MEB tazminat ödeyecek
Ak Partili Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımız seçim tarihini ilan etti
Ak Partili Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımız seçim tarihini ilan etti
Yargıtay Başkanı: Yasa ve Anayasa AYM'yi de bağlar
Yargıtay Başkanı: Yasa ve Anayasa AYM'yi de bağlar
HDP kararını verdi...Anayasa Komisyonu toplantılarına katılmayacak
HDP kararını verdi...Anayasa Komisyonu toplantılarına katılmayacak
Bakan Bilgin: EYT'nin Mart ayına kadar neticeleneceğini düşünüyorum
Bakan Bilgin: EYT'nin Mart ayına kadar neticeleneceğini düşünüyorum
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sahilde belden yukarısı olmayan erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahilde belden yukarısı olmayan erkek cesedi bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 17:56, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 18:08
Yazdır
Sahilde belden yukarısı olmayan erkek cesedi bulundu

Gümbet Mahallesi İnceburun mevkisindeki sahilde, belden yukarısı olmayan bir ceset olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sahile gelen ekipler, düzensiz göçmene ait olduğu tahmin edilen cesette inceleme yaptı.

Ceset, ardından kimlik tespiti ve otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Yalova Belediyesindeki zimmet davasında ek rapor istendi
Yalova Belediyesindeki zimmet davasında ek rapor istendi
Zabıta memurunun öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
Zabıta memurunun öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
Sattığı otomobili çaldı, araçtan geriye hurda yığını kaldı
Sattığı otomobili çaldı, araçtan geriye hurda yığını kaldı
Su zannettiği asidi içen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Su zannettiği asidi içen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Adıyaman'da 4 yaşındaki çocuğu kaçıran zanlı tutuklandı
Adıyaman'da 4 yaşındaki çocuğu kaçıran zanlı tutuklandı
Garajda çıkan yangında belediye başkanının makam aracı kullanılamaz hale geldi
Garajda çıkan yangında belediye başkanının makam aracı kullanılamaz hale geldi

Bu Habere Tepkiniz

2023 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi belirlendi

2023 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi belirlendi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin "2023 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi" belirlendi.
KPSS 2023/3 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2023/3 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/3: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu.
'Ulaştırma Trafik Tekniker'lerinden Cumhurbaşkanı'na mektup

'Ulaştırma Trafik Tekniker'lerinden Cumhurbaşkanı'na mektup

'Ulaştırma Trafik Tekniker'lerinden Cumhurbaşkanı'na mektup
Anayasa Mahkemesi, 23 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 23 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 23 Ocak Genel Gündemini açıkladı. Mahkemenin 16 dosya var. Bunlardan 8'i hakkında ilk incelemeyi yapacak olup, 8 dosya hakkında esastan karar verecek.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı

İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlandı.
Aylıktan kesme cezasında son savunmaya gerek yok

Aylıktan kesme cezasında son savunmaya gerek yok

Danıştay 12. Dairesi, başhekim vekili olarak görev yaptığı dönemde, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında, hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptaline ilişkin davada kararını verdi.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

2023 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı.
MEB eğitim kurumları yönetici seçme sınavı başvuları başladı

MEB eğitim kurumları yönetici seçme sınavı başvuları başladı

2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı(2023-MEB-EKYS) 5 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktır
Etrafından para toplayıp borsada batıran müezzinin atılması hukuka uygun bulundu

Etrafından para toplayıp borsada batıran müezzinin atılması hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, ... Camii müezzin kayyımı olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98. maddesinin (b) bendi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Sözleşmeli öğretmen sınavında başarısız sayılmaya ilişkin 3 dava sonuçlandı

Sözleşmeli öğretmen sınavında başarısız sayılmaya ilişkin 3 dava sonuçlandı

Danıştay 12. Dairesi, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 13/05/2017 tarihinde katıldığı sözlü sınavda başarısız sayılmasına dair işleme karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin açılan 3 davayı sonuçlandırdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, 1250 bekçi alacak. Son başvuru tarihi 3 şubat 2023
Gökyüzünde mercek bulutu

Gökyüzünde mercek bulutu

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde gökyüzündeki mercek bulutu görenlerin dikkatini çekti.
Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak

Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak

Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Karatay'ın bu tarifi tembel bağırsağı coşturuyor!

Karatay'ın bu tarifi tembel bağırsağı coşturuyor!

Kalp ve iç hastalıkları profesörü, Canan Karatay sağlıklı yaşam hakkında önerilerde bulundu.