Bankalara kredi uyarısı: Merkez Bankası'ndan maliyetleri artırmayın ikazı

Merkez Bankası, bankalara gönderdiği yazı ile düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artıran uygulamalara son vermelerini istedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) bankalara ticari kredi uyarısı geldi. Merkez Bankası'nın önceki gün bankalara gönderdiği yazıda düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artıran uygulamalara son verilmesi istendi. Yazıda şu noktalara dikkat çekildi: "Gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinde, düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara gidildiğine yönelik bulgular tespit edilmiştir. Özellikle bazı bankalar tarafından ticari kredilerin kısa sürelerle temdit edilmesi suretiyle, halihazırda azami sınır öngörülmemiş olan 'Yapılandırma, Temdit/Ödeme Planı ve Faiz Değişikliği Ücreti' kalemi çerçevesinde ücret tahsil edildiği saptanmıştır."

AŞIRI ÜCRETLENDİRME YAPMAYIN

TCMB bankalara ilettiği yazıda, "Uygulamalara devam edilmesi halinde aşırı ücretlendirmenin önlenmesi, öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması amaçları çerçevesinde ilave düzenlemelerin yapılmasına yönelik ihtiyaç doğabilir" denildi. TCMB, ilgili işlemlerin kısa aralıklarla gerçekleşmesinin ve kısa vadeler için yüksek temdit ücretleri uygulanmasının yıllık bazda "aşırı ücretlendirmeye" yol açtığına dikkat çekti. Banka ilgili ücretin kredi kullandırım ücreti için öngörülen azami sınırlardan kopuk olmaması gerektiğini de belirtti. TCMB uygulamaların sektör geneline "yaygın olmadığını" da belirtti.

Merkez Bankası'nın üretimi, istihdamı ve büyümeyi desteklemek için geçtiğimiz yıl yaptığı düzenlemenin ardından , bankacılık sektörünün kullandırdığı kredi faizlerinin yıllık ortalaması 10 puanlık düşüşle yüzde 21'e geriledi.

MB GEÇEN YIL SINIR ÇEKMİŞTİ

Bankacılık sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 27 Temmuz 2022'de yüzde 31 olan ortalama faiz oranı, 26 Ağustos 2022 itibariyle yüzde 21'e düşmüştü. Ticari kredi faiz oranlarının bir ay gibi kısa bir sürede üçte bir oranında gerilemesi kredi kullandırımlarını artırmıştı.