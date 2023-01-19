İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı
Son dakika! %0 Faizli 20.000 TL!
Son dakika! %0 Faizli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Hastane randevusuna gelmeme oranı azaldı
Hastane randevusuna gelmeme oranı azaldı
AK Parti, taslak seçim takvimi hazırladı! İşte yol haritası
AK Parti, taslak seçim takvimi hazırladı! İşte yol haritası
Bankalara kredi uyarısı: Merkez Bankası'ndan maliyetleri artırmayın ikazı
Bankalara kredi uyarısı: Merkez Bankası'ndan maliyetleri artırmayın ikazı
Lüks sitede fahiş aidat protestosu: Tencere tava çalarak tepki gösterdiler
Lüks sitede fahiş aidat protestosu: Tencere tava çalarak tepki gösterdiler
Bir ilçe, ihracatta 65 ili geride bıraktı
Bir ilçe, ihracatta 65 ili geride bıraktı
Bakanlık bürokratlarından AK Parti'de 'EYT' sunumu
Bakanlık bürokratlarından AK Parti'de 'EYT' sunumu
Bakan Koca: Sağlık personelinin kadro düzenlemesi Meclis'te
Bakan Koca: Sağlık personelinin kadro düzenlemesi Meclis'te
THY, taşeronda çalışan personelini kadroya alacak
THY, taşeronda çalışan personelini kadroya alacak
Bedelli askerlik yerleri açıklandı, otobüs bileti aramaları yüzde 135 arttı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı, otobüs bileti aramaları yüzde 135 arttı
Gözler 14 Mayıs'ta: Seçim süreci nasıl işleyecek?
Gözler 14 Mayıs'ta: Seçim süreci nasıl işleyecek?
Sözleşmeliye kadro teklifi Genel Kurul'da ön sıraya alındı
Sözleşmeliye kadro teklifi Genel Kurul'da ön sıraya alındı
Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı
Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı
Okul servisinde unutulan Alperen'in ailesine MEB tazminat ödeyecek
Okul servisinde unutulan Alperen'in ailesine MEB tazminat ödeyecek
Ak Partili Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımız seçim tarihini ilan etti
Ak Partili Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımız seçim tarihini ilan etti
Yargıtay Başkanı: Yasa ve Anayasa AYM'yi de bağlar
Yargıtay Başkanı: Yasa ve Anayasa AYM'yi de bağlar
HDP kararını verdi...Anayasa Komisyonu toplantılarına katılmayacak
HDP kararını verdi...Anayasa Komisyonu toplantılarına katılmayacak
Bakan Bilgin: EYT'nin Mart ayına kadar neticeleneceğini düşünüyorum
Bakan Bilgin: EYT'nin Mart ayına kadar neticeleneceğini düşünüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihini işaret eden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihini işaret eden açıklama
THY çalışanlarının maaşını yüzde 20 artırdı
THY çalışanlarının maaşını yüzde 20 artırdı
MEB, yarıyıl tatilinde ilk kez 'kış okulları'nı hayata geçiriyor
MEB, yarıyıl tatilinde ilk kez 'kış okulları'nı hayata geçiriyor
Fahiş site aidatlarına bakanlık incelemesi
Fahiş site aidatlarına bakanlık incelemesi
Altının gram fiyatı 1.153 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.153 lira seviyesinden işlem görüyor
Bedelli askerlikte 2023 için celp dönemleri ve yerleri belirlendi
Bedelli askerlikte 2023 için celp dönemleri ve yerleri belirlendi
Ocak sonrası mahalli idarelerdeki memurların ilave ödemeleri arttı
Ocak sonrası mahalli idarelerdeki memurların ilave ödemeleri arttı
Samsun'da rüşvet operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Samsun'da rüşvet operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli büyük fetö operasyonu: 44 kişiye gözaltı kararı
İstanbul merkezli büyük fetö operasyonu: 44 kişiye gözaltı kararı
'Ucuz konut'la kapora tuzağı
'Ucuz konut'la kapora tuzağı
Odalara üye tüm firmaların yeni konutları kampanyaya dahil
Odalara üye tüm firmaların yeni konutları kampanyaya dahil
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hastane randevusuna gelmeme oranı azaldı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel: - "Hastanemizde günlük yüzde 30-35 düzeyinde randevuya gelmeme oranı vardı, bu son dönemde yüzde 10'a kadar düştü. Elbette yüzde 10 da çok ciddi bir rakam, hastanemiz açısından günlük 30 bin muayenede 3 bin kişinin aldığı randevusuna gelmemesi demek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 09:56, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 09:58
Yazdır
Hastane randevusuna gelmeme oranı azaldı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) getirilen yeniliklerin ardından, günlük 30 bin muayenenin yapıldığı hastanede yüzde 30-35 düzeyindeki randevuya gelmeme oranlarının yüzde 10'a kadar gerilediğini söyledi.

Surel, Bilkent Şehir Hastanesi'nde 2022'de sunulan hizmetler ve bu yıl hayata geçirilmesi planlanan yeni çalışmalara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hastanenin 6 Şubat 2019'da faaliyete başladığını anımsatan Surel, 2020-2021 yıllarının Kovid-19 salgını nedeniyle oldukça ağır geçtiğini ancak 2022'nin sağlık çalışanları açısından çok daha aydınlık, güzel bir yıl olduğunu vurguladı.

Surel, Kovid-19 salgını döneminde karşın hastanede özellikle organ nakli süreçlerinin hiç aksamadığının altını çizerek, "4 solid organ naklini yapan yegane kamu hastanesiyiz. Organ naklinde 2022'de, pandemiye rağmen devam ettirdiğimiz rakamların çok üzerine çıktık. Geçen yıl 400'e yakın organ nakli gerçekleştirdik, bunların yarısına yakını kornea nakli, kalan kısmı solid organ nakillerinden oluşuyor. 40 civarında böbrek, 20 civarında da karaciğer nakli gerçekleştirdik." bilgisini paylaştı.

- Günde 30 bin kişiye muayene hizmeti sunuldu

Hastanenin nitelikli sağlık personeli ve çalışanlarıyla geçen yıl binlerce kişiye hizmet sunduğuna dikkati çeken Surel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanemiz 2022 itibarıyla günde 30 bin kişiye muayene hizmeti sundu, günlük 750-800 kişinin hastaneye yatışı gerçekleştirildi, bir bu kadar hastamız da taburcu oldu. Kurulduğumuzda taşınan hastanelerimizden en büyüğü Numune Hastanesiydi. Şu an her gün bir Numune Hastanesinin bütün yatakları kadar hasta yatışı yapıyoruz, bir o kadar da hastamızı taburcu ediyoruz.

Hastanemizde 2022'nin ilk dönemleri pandeminin yoğun etkisinde geçmesine rağmen yaklaşık 6 milyon muayene gerçekleştirildi. Günlük 600-700 civarında ameliyat, 300 civarında endoskopi, 80 civarında anjiyografi, yaklaşık 1500 ultrasonografi, 1500 tomografi, 750-800 civarında MR çekimi yapıldı."

Surel, tüm bu hizmetleri Türk vatandaşlarının yanı sıra yurt dışından sağlık hizmeti için gelen kişilere de sunduklarının altını çizdi.

- "Kadın Doğum Hastanemiz uluslararası akreditasyon belgesini almak üzere"

Sağlıkta uluslararası kalite akreditasyonlarının alınması ve dünyaca kabul görmüş mükemmeliyet merkezlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Surel, akreditasyon belgelerinin, Sağlık Bakanlığının belirlediği mevzuat çerçevesinde, TÜSEB bünyesindeki Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünce verildiğine işaret etti.

Surel, bu kapsamda ilk olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin 2022'de uluslararası akreditasyon belgesini aldığını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemizden başlayarak ulusal ve uluslararası anlamda en iyi sağlık hizmetinin verildiği 'mükemmeliyet merkezi' unvanını almakla ilgili çalışmalarımız sürüyor.

Bu kapsamda Kadın Doğum Hastanemiz uluslararası akreditasyon belgesini almak üzere, bu ay tamamlanacak. Onun ardından Genel Hastane ve Kalp Damar Hastanemizin akreditasyon süreci başlayacak. Bunu Onkoloji ve Çocuk Hastanemiz izleyecek ve kampüsteki toplam 7 hastanemizin tamamı akredite olacak. Böylelikle her biri kendi görev yaptığı alanda 'mükemmeliyet merkezi' açma yetkisine de kavuşacak."

- "Dijital hastane' süreçlerini de başlattık"

Bilkent Şehir Hastanesinin 12 bini kamu, 5 bini şirket personelinden oluşan toplam 17 bin kişilik bir aile olduğuna dikkati çeken Surel, "dijital hastane" ile ilgili de yeni çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

"Dijital hastane sertifikasyonunu almakla ilgili süreçleri de başlattık. En kısa sürede bütün kampüsümüzde dijital hastane sertifikasyonunu almak istiyoruz." diyen Surel, bunun Sağlık Bakanlığı öncülüğünde sürdürülen kısaca "HIMSS" olarak adlandırılan dünyaca kabul görmüş bir akreditasyon ve standart modeli olduğunu anlattı.

Surel, sistemin hem hastalar hem de çalışanlar için bilgi teknolojileri anlamında daha güvenli şartlar oluşması anlamına geldiğini aktardı.

- "Yüzde 35 düzeyindeki randevuya gelmeme oranı yüzde 10'a kadar düştü"

Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Surel, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişilerin 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacağına ilişkin yeni uygulamaların hastane randevularına da olumlu yansıdığını dile getirdi.

Surel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın randevu hassasiyeti konusunda sık sık çağrıda bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Hastanemizde yüzde 30-35 düzeyinde randevuya gelmeme oranı vardı bu son dönemde yüzde 10'a kadar düştü. Elbette Türkiye genelini düşündüğümüzde yüzde 10 da çok ciddi bir rakam. Hastanemizi düşündüğümüzde günlük 30 bin muayenede yüzde 10, 3 bin kişinin aldığı randevusuna gelmediği anlamına geliyor.

Tabii ki beklenmeyen durumlarda randevusuna da gelemeyen olacak ama sadece herkese gelemeyeceğiniz randevuyu önceden iptal edin, arayın bildirin ki bir başka kişi o randevudan faydalanabilsin diyoruz. Sayın Bakanımızın yaptığı telkinlere vatandaşlarımız çok olumlu karşılık verdi. Sahada randevu iptal oranlarının arttığını ve böylelikle randevu sisteminin daha etkin kullanıldığını görüyoruz."

Dr. Öğretim Üyesi Surel, hem Türkiye'de hem de farklı ülkelerdeki insanlara dünya standartlarında, en üst seviyede sağlık hizmeti sunmak için çalışacaklarının altını çizdi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Garajda çıkan yangında belediye başkanının makam aracı kullanılamaz hale geldi
Garajda çıkan yangında belediye başkanının makam aracı kullanılamaz hale geldi
Bakan Soylu, uyuşturucu operasyonlarında 151 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı
Bakan Soylu, uyuşturucu operasyonlarında 151 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı
Mardin'de araca düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi
Mardin'de araca düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi
Adıyaman'da 4 yaşındaki çocuğu kaçıran zanlı adliyeye sevk edildi
Adıyaman'da 4 yaşındaki çocuğu kaçıran zanlı adliyeye sevk edildi
Mersin merkezli 6 ilde 'sahte evrak' operasyonu başlatıldı
Mersin merkezli 6 ilde 'sahte evrak' operasyonu başlatıldı
Bodrum'da sahilde belden yukarısı olmayan erkek cesedi bulundu
Bodrum'da sahilde belden yukarısı olmayan erkek cesedi bulundu

Bu Habere Tepkiniz

Aylıktan kesme cezasında son savunmaya gerek yok

Aylıktan kesme cezasında son savunmaya gerek yok

Danıştay 12. Dairesi, başhekim vekili olarak görev yaptığı dönemde, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında, hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptaline ilişkin davada kararını verdi.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

2023 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı.
'Ulaştırma Trafik Tekniker'lerinden Cumhurbaşkanı'na mektup

'Ulaştırma Trafik Tekniker'lerinden Cumhurbaşkanı'na mektup

'Ulaştırma Trafik Tekniker'lerinden Cumhurbaşkanı'na mektup
MEB eğitim kurumları yönetici seçme sınavı başvuları başladı

MEB eğitim kurumları yönetici seçme sınavı başvuları başladı

2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı(2023-MEB-EKYS) 5 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktır
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Etrafından para toplayıp borsada batıran müezzinin atılması hukuka uygun bulundu

Etrafından para toplayıp borsada batıran müezzinin atılması hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, ... Camii müezzin kayyımı olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98. maddesinin (b) bendi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Sözleşmeli öğretmen sınavında başarısız sayılmaya ilişkin 3 dava sonuçlandı

Sözleşmeli öğretmen sınavında başarısız sayılmaya ilişkin 3 dava sonuçlandı

Danıştay 12. Dairesi, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 13/05/2017 tarihinde katıldığı sözlü sınavda başarısız sayılmasına dair işleme karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin açılan 3 davayı sonuçlandırdı.
'Sözleşmelilere kadro' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi

'Sözleşmelilere kadro' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
2023 Ocak ayı katsayı artışından kimler ayrıca ikramiye farkı alabilir?

2023 Ocak ayı katsayı artışından kimler ayrıca ikramiye farkı alabilir?

2023 yılı Ocak ayı maaş katsayılarındaki artış gereğince, 4 grup emekli kamu personeline ikramiye farkı ödenmektedir.
Ceza yargılamasının disiplin soruşturmasına etkisine ilişkin üç yeni karar yayımlandı

Ceza yargılamasının disiplin soruşturmasına etkisine ilişkin üç yeni karar yayımlandı

Ceza yargılamasının disiplin soruşturması üzerindeki etkisine ilişkin uygulamada sıklıkla hatalar yapıldığı bilinmektedir. Danıştay kararları ise bu konuda bazen yol gösterici bazen ise kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Danıştay 12. Dairesinin yeni yayımlanan 3 kararını yayınlıyoruz.
Kazanç getirici iş yapan avukatın sözleşmesi feshedilebilir mi?

Kazanç getirici iş yapan avukatın sözleşmesi feshedilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Silvan Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden sözleşmeli personel statüsünde avukat olarak görev yapan davacının hizmet sözleşmesinin, "kazanç getirici faaliyet yaptığı gerekçesiyle" feshedilmesine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, 1250 bekçi alacak. Son başvuru tarihi 3 şubat 2023
Gökyüzünde mercek bulutu

Gökyüzünde mercek bulutu

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde gökyüzündeki mercek bulutu görenlerin dikkatini çekti.
Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak

Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak

Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Bursa turizmine 'Türk Dünyası' dopingi

Bursa turizmine 'Türk Dünyası' dopingi

Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun gayretleriyle Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması, kent ekonomisine de büyük katkı sağladı.