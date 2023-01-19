Hastane randevusuna gelmeme oranı azaldı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) getirilen yeniliklerin ardından, günlük 30 bin muayenenin yapıldığı hastanede yüzde 30-35 düzeyindeki randevuya gelmeme oranlarının yüzde 10'a kadar gerilediğini söyledi.

Surel, Bilkent Şehir Hastanesi'nde 2022'de sunulan hizmetler ve bu yıl hayata geçirilmesi planlanan yeni çalışmalara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hastanenin 6 Şubat 2019'da faaliyete başladığını anımsatan Surel, 2020-2021 yıllarının Kovid-19 salgını nedeniyle oldukça ağır geçtiğini ancak 2022'nin sağlık çalışanları açısından çok daha aydınlık, güzel bir yıl olduğunu vurguladı.

Surel, Kovid-19 salgını döneminde karşın hastanede özellikle organ nakli süreçlerinin hiç aksamadığının altını çizerek, "4 solid organ naklini yapan yegane kamu hastanesiyiz. Organ naklinde 2022'de, pandemiye rağmen devam ettirdiğimiz rakamların çok üzerine çıktık. Geçen yıl 400'e yakın organ nakli gerçekleştirdik, bunların yarısına yakını kornea nakli, kalan kısmı solid organ nakillerinden oluşuyor. 40 civarında böbrek, 20 civarında da karaciğer nakli gerçekleştirdik." bilgisini paylaştı.

- Günde 30 bin kişiye muayene hizmeti sunuldu

Hastanenin nitelikli sağlık personeli ve çalışanlarıyla geçen yıl binlerce kişiye hizmet sunduğuna dikkati çeken Surel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanemiz 2022 itibarıyla günde 30 bin kişiye muayene hizmeti sundu, günlük 750-800 kişinin hastaneye yatışı gerçekleştirildi, bir bu kadar hastamız da taburcu oldu. Kurulduğumuzda taşınan hastanelerimizden en büyüğü Numune Hastanesiydi. Şu an her gün bir Numune Hastanesinin bütün yatakları kadar hasta yatışı yapıyoruz, bir o kadar da hastamızı taburcu ediyoruz.

Hastanemizde 2022'nin ilk dönemleri pandeminin yoğun etkisinde geçmesine rağmen yaklaşık 6 milyon muayene gerçekleştirildi. Günlük 600-700 civarında ameliyat, 300 civarında endoskopi, 80 civarında anjiyografi, yaklaşık 1500 ultrasonografi, 1500 tomografi, 750-800 civarında MR çekimi yapıldı."

Surel, tüm bu hizmetleri Türk vatandaşlarının yanı sıra yurt dışından sağlık hizmeti için gelen kişilere de sunduklarının altını çizdi.

- "Kadın Doğum Hastanemiz uluslararası akreditasyon belgesini almak üzere"

Sağlıkta uluslararası kalite akreditasyonlarının alınması ve dünyaca kabul görmüş mükemmeliyet merkezlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Surel, akreditasyon belgelerinin, Sağlık Bakanlığının belirlediği mevzuat çerçevesinde, TÜSEB bünyesindeki Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünce verildiğine işaret etti.

Surel, bu kapsamda ilk olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin 2022'de uluslararası akreditasyon belgesini aldığını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemizden başlayarak ulusal ve uluslararası anlamda en iyi sağlık hizmetinin verildiği 'mükemmeliyet merkezi' unvanını almakla ilgili çalışmalarımız sürüyor.

Bu kapsamda Kadın Doğum Hastanemiz uluslararası akreditasyon belgesini almak üzere, bu ay tamamlanacak. Onun ardından Genel Hastane ve Kalp Damar Hastanemizin akreditasyon süreci başlayacak. Bunu Onkoloji ve Çocuk Hastanemiz izleyecek ve kampüsteki toplam 7 hastanemizin tamamı akredite olacak. Böylelikle her biri kendi görev yaptığı alanda 'mükemmeliyet merkezi' açma yetkisine de kavuşacak."

- "Dijital hastane' süreçlerini de başlattık"

Bilkent Şehir Hastanesinin 12 bini kamu, 5 bini şirket personelinden oluşan toplam 17 bin kişilik bir aile olduğuna dikkati çeken Surel, "dijital hastane" ile ilgili de yeni çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

"Dijital hastane sertifikasyonunu almakla ilgili süreçleri de başlattık. En kısa sürede bütün kampüsümüzde dijital hastane sertifikasyonunu almak istiyoruz." diyen Surel, bunun Sağlık Bakanlığı öncülüğünde sürdürülen kısaca "HIMSS" olarak adlandırılan dünyaca kabul görmüş bir akreditasyon ve standart modeli olduğunu anlattı.

Surel, sistemin hem hastalar hem de çalışanlar için bilgi teknolojileri anlamında daha güvenli şartlar oluşması anlamına geldiğini aktardı.

- "Yüzde 35 düzeyindeki randevuya gelmeme oranı yüzde 10'a kadar düştü"

Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Surel, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişilerin 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacağına ilişkin yeni uygulamaların hastane randevularına da olumlu yansıdığını dile getirdi.

Surel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın randevu hassasiyeti konusunda sık sık çağrıda bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Hastanemizde yüzde 30-35 düzeyinde randevuya gelmeme oranı vardı bu son dönemde yüzde 10'a kadar düştü. Elbette Türkiye genelini düşündüğümüzde yüzde 10 da çok ciddi bir rakam. Hastanemizi düşündüğümüzde günlük 30 bin muayenede yüzde 10, 3 bin kişinin aldığı randevusuna gelmediği anlamına geliyor.

Tabii ki beklenmeyen durumlarda randevusuna da gelemeyen olacak ama sadece herkese gelemeyeceğiniz randevuyu önceden iptal edin, arayın bildirin ki bir başka kişi o randevudan faydalanabilsin diyoruz. Sayın Bakanımızın yaptığı telkinlere vatandaşlarımız çok olumlu karşılık verdi. Sahada randevu iptal oranlarının arttığını ve böylelikle randevu sisteminin daha etkin kullanıldığını görüyoruz."

Dr. Öğretim Üyesi Surel, hem Türkiye'de hem de farklı ülkelerdeki insanlara dünya standartlarında, en üst seviyede sağlık hizmeti sunmak için çalışacaklarının altını çizdi.