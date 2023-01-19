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Bakan Soylu, uyuşturucu operasyonlarında 151 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 151 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 10:10, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 10:23
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Bakan Soylu, uyuşturucu operasyonlarında 151 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 286 kilogram esrar, 9 bin 900 captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini aktaran Soylu, 151 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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