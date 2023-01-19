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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Piyasaların faiz beklentisi ne?

Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasaların bekleyişi sürüyor. Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan ocak ayı faiz kararı öncesinde yatırımcılar, yatırım planlarını ona göre yapıyor. Öte yandan piyasaların faiz beklenti anketi sonucu belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 10:27, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 10:35
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB tarafından yayımlanan takvimle birlikte PPK toplantı tarihleri belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı ve rapor takvimi, resmi site üzerinden yayımlandı.

Buna göre; Merkez Bankası faiz kararı bugün (19 Ocak 2023) Perşembe günü açıklanacak.

BEKLENTİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

AA Finans'ın, 19 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.

Öte yandan 2023 sonuna ilişkin politika faizi beklentisini ileten 6 ekonomistin tahminlerinin ortalaması yüzde 19,4 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiler yüzde 7 ile yüzde 26 arasında değişti.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu.

TCMB'NİN PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 32,46 olarak belirlendi. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 30,44 oldu.

Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,1161 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 22,77 TL iken, bu anket döneminde 23,43 TL oldu.

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