İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 10:33, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 11:43
2022-İcra/2 Sınavı Sonuçları Açıklandı
25 Aralık 2022 tarihinde uygulanan 2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'na (2022-İcra/2) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 36 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Ocak 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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