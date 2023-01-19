Dolar günü 18,79 TL'den kapattı
Güne yatay seyirle başlayan dolar günü 18,79 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 18:00, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 18:07
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,7940
|18,7950
|18,7970
|18,7980
|Avro
|20,3970
|20,3980
|20,3000
|20,3010
|Sterlin
|23,2510
|23,3670
|23,1470
|23,2630
|İsviçre Frangı
|20,5760
|20,6790
|20,4420
|20,5450
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7640
|18,8440
|18,7670
|18,8470
|Avro
|20,3570
|20,4370
|20,2600
|20,3400
|Sterlin
|23,1910
|23,4010
|23,0870
|23,2970