Zabıta memurunun öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Çalılıöz Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi yakınlarında zabıta memuru H.B'nin (31) öldürülmesinin ardından gözaltına alınan Y.E.Y, H.K, B.Y. ve N.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. ve N.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.Y. ile Y.E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zabıta memuru H.B. (31) ile husumetli olduğu belirtilen Y.E.Y, H.K, N.Y. ve B.Y. arasında, dün Çalılıöz Mahallesi'nde tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan H.B, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kavgaya karışan Y.E.Y, H.K, N.Y. ve B.Y. gözaltına alınmış, H.K, ifadesinde H.B'yi bıçakladığını itiraf etmişti.