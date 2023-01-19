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Öğrencilerin okuyacağı kitaplar validen ulaştırması kargocudan

Van'da kitap okuma oranının yükseltilmesi ve eğitimde başarının artırılması amacıyla başlatılan "Kitap Van" projesi kapsamında öğrencilerin, valiliğin açtığı internet sitesinden talep ettiği kitaplar PTT kargo aracılığıyla çocuklara ücretsiz ulaştırılıyor-

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 12:36, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 12:37
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Öğrencilerin okuyacağı kitaplar validen ulaştırması kargocudan

Van Valiliğinin koordinasyonunda hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerdeki öğrencilerin internet sitesinden sipariş ettiği kitaplar, PTT kargoyla evlerine teslim ediliyor.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kentte okuma oranının yükseltilmesi, eğitimdeki başarının artırılması amacıyla "Kitap Van" projesi başlatıldı.

Öğrencilerin okumak istedikleri kitaplara sahip olması amaçlanan ve okullarda tanıtımı yapılan proje kapsamında açılan "www.kitapvan.gov.tr" adresinden üyelik yapan öğrenciler, öğretmenlerden oluşturulan "Kitap Değerlendirme Kurulu"nun eğitim ve yaş seviyelerini dikkate alarak belirlediği kitapları sipariş ediyor.

Kitap dağıtımında görev alan 10 uzman öğretmen, öğrencilerin talep ettiği kitapları Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın mesajıyla birlikte paketliyor.

Üzerinde adres bilgilerinin de yer aldığı hediye paketleri, PTT Kargo görevlileri tarafından il ve ilçe merkezlerinin yanı sıra en ücra mahallelerdeki öğrencilere ulaştırılıyor.

Yediden yetmişe herkesin kitapla buluşturulmasının hedeflendiği proje kapsamında şu ana kadar çok sayıda kitap evlere teslim edildi, kentteki tüm okullar, jandarma ve polis karakolları ile camilerde kurulan kütüphaneler ise kitaplarla zenginleştirildi.

- "Çocuklarımızın hayal dünyalarına katkı sağlıyoruz"

Vali Balcı, AA muhabirine, "kitabın yeni başkenti Van" sloganıyla başlattıkları projede herkesin kitap okuyarak nitelikli bilgi sahibi olacağını söyledi.

Dünyanın en güzel, en zevkli işlerinden birinin kitap okumak olduğunu belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Van'ımızı çok çeşitli, zengin kitaplıklarla buluşturmak istiyoruz. Çocuklarımızın hayal dünyalarına katkı sağlamak istiyoruz. Bu amacı gerçekleştirmek için 2 milyon kitap hedefi koyduk. Van'ı Türkiye'de en zengin kitaplarının olduğu il haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda şimdiye kadar yaklaşık bir milyon kitap temin ettik. Bunların sadece 250 bini TÜBİTAK kitapları. 255 okul kütüphanesini yeniden tefriş ettik. İlçelerimizde bebek ve çocuk kütüphaneleri kuruyoruz. Bu çok orijinal güzel bir iş. Çünkü çocukların kitapla bebekken haşır neşir olması gerekiyor. Bütün camilerde kütüphane kurduk."

- "Kitap okuma saatlerini ilan ettik"

Etkinliklerle kitap okumayı canlı tutmaya çalıştıklarını, ödül törenleriyle öğrencileri kitap okumaya teşvik ettiklerini anlatan Balcı, kitap okumanın boş zaman etkinliği değil, özel olarak vakit ayrılması gereken bir iş olduğunu ifade etti.

Kitap okumanın önemine inanan, kitap okumayı seven, edebiyata kıymet veren bir idareci olarak projeyi devam ettirmek istediğini dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Devletin gerçek sahibi milletin imkanlarını, milletin çoluk çocuğuna, geleceğini inşa edecek olan gençlerine harcıyoruz. Kitap okuma saatlerini ilan ettik. Günde bir saat kitap okunuyor. Kitap okuma kulüpleri kuruldu. Sadece okul kitaplıklarını zenginleştirmiyoruz, kurumlara, gençlik merkezlerine, camilere kütüphaneler kuruyoruz. Kütüphanelerde ortalama 236 bin kitabımız vardı. Şimdi onu iki katına çıkartıyoruz. Çocuklara kitapları PTT kanalıyla gönderiyoruz. Çocuklar kitaplarını seçiyor, postacı abileri ya da ablaları kitapları çocuklarımızın evine kadar götürüyor. Eğer okursa bir daha kitap isteyebiliyor. Bu uygulama kısa vadede iyilik, güzellik duygusunu yaygınlaştırır. Orta vadede de tohum saçıyoruz. Akademik anlamda çocukların başarılarına katkı sağlar diye düşünüyorum. 4-5 yıl sonra inşallah semerelerini elde edeceğiz."

Hedeflerinin kentte 2 milyon kitabı çocuklarla buluşturmak olduğunu vurgulayan Balcı, dağıtılan kitapların dışında 1 milyon kitabı daha temin etmeleri durumunda dünyanın ve Türkiye'nin yazınsal türlerde en değerli yazarlarını, edebiyatçılarını Van'ın çocuklarıyla buluşturmuş olacaklarını aktardı.

Çocukları cesaretlendirmek, arkalarında olduklarını hissettirmek istediklerini anlatan Balcı, "Van'ın akademik anlamda da başarısına çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü sınav sorularını bile çözebilmek için kitap okumanız lazım. Türkçemizin gelişmiş olması lazım." dedi.

- "Çocuklarımızla kitap okumaya başladık"

Proje koordinatörü Gökhan Aslan ise "Öğrenciler açtığımız siteye giriş yapıp üyelik oluşturuyorlar. Üyelikleri onaylandıktan sonra stokta bulunan kitaplarımızı sipariş edebiliyorlar. Biz de bu kitapları evlerine ulaştırıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimiz hem kitaba kavuşabiliyor hem de kendi adlarına gelen kitapları almanın mutluluğunu yaşıyorlar. Evlerinde kendilerine ait bir kitaplık kurma şansları oluyor." diye konuştu.

Sipariş ettiği kitabı teslim edilen öğrenci Eva Ülgen de proje kapsamında internetten sipariş ettiği kitabı postacının evine getirdiğini, bundan sonra daha çok kitap isteyeceğini söyledi.

Projenin heyecan verici olduğunu dile getiren veli Elif Ülgen, "Van genelinde böyle bir projenin olması çok iyi. Evlere kitap girmeye başladı. Hiç kitap girmeyen evlere kitap girmesi çok mutluluk verici. Çocuklarımızla birlikte biz de kitap okumaya başladık." ifadelerini kullandı.

Kargocunun getirdiği kitapta Vali Balcı'nın mesajını okuduğunu ve çok mutlu olduğunu belirten öğrenci Ömer Erdoğan da kitabı bitirdikten sonra yenisini isteyeceğini dile getirdi.

Veli Mehmet Salih Erdoğan ise "Çok iyi bir proje. Çocuklar kitap almaktan yorulmuştu. Şu an eve daha çok kitap giriyor. Kitap alamayan insanlar içinde iyi bir fırsat oldu. Herkesin evine kitap giriyor. Hem veli hem çocuk okuyabiliyor." şeklinde konuştu.

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