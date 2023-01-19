Sıcak hava balık miktarını azalttı, fiyatı yükseltti

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak hava balık miktarını düşürdü, fiyatları artırdı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, balıkçılığın hava şartlarına bağlı olarak belli bölgelerde yapılabildiğini söyledi.

Balıkçıların havaların soğumasını beklediğini dile getiren Karakaş, şöyle devam etti:

"Balıkçılık hava şartlarına bağlı bir sektör. Havaların esmemesi ve sıcak gitmesi, mevcut olan balığı daha az hale getirdi. Bu nedenle avcılık belli bölgelerde yapılabiliyor. Bölgemizde şu anda trol avcılığı yapılıyor. Kıyı avcılığı bile yapılamıyor. Havalar esene kadar bekleyeceğiz. Trol avcılığında az da olsa mezgit, istavrit ve barbun çıkıyor. Bu da tezgahlara yansımış durumda. Çinekop avcılığı, Kefken bölgesinden İstanbul Boğazı'nın ağız kısmına kadar yapılabiliyor. Hamsi avcılığı, Doğu Karadeniz ve Gürcistan bölgesinde yapıldığı için çok kaliteli hamsi gelmemekle birlikte hamsi ince durumda. Bu nedenle tezgahlarda satışı da zayıf."

Karakaş, balık avcılığının azaldığını belirterek, "Hamsi de olmayınca denizde avcılık çok olmuyor. Birçok gırgır teknesi paydos etmiş durumda. Diğer avcılıklar da zayıf olduğu için tekneler balıkçılığı geçici olarak bırakmış durumda." dedi.

Batı Karadeniz'deki tezgahlarda balık fiyatları, hava şartları nedeniyle avcılığın azalmasına bağlı olarak artış gösterdi. Buna göre hamsi kilogramı 60, barbun 150, sarı kanat 150, mezgit 50 ve çinekop 150 liradan satılıyor.