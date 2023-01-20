Kıdem Tazminatı tavan tutarı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavanında en yüksek Devlet Memurunun alacağı 1 yıllık emekli ikramiyesi tutarı esas alınmaktadır.

Soru : Bilindiği üzere kıdem tazminatı tavanı Cumhurbaşkanlığı idari işler başkanının ek göstergesine göre yapılmaktadır 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesine göre 600 ek gösterge bütün kadrolara ilave yapıldı mı 8000 olan Cumhurbaşkanı idari işler başkanının ek göstergesi 15 Ocak 2023 ten sonra ne olacak ona göre kamu işçisi olarak emeklilik dilekçemi vereceğim teşekkür ederim

Detaylar/Değerlendirmeler:



İşçi statüsünde çalışanların kıdem tazminatı ödemesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmüne göre;

Toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçmemektedir.

En yüksek Devlet Memuru Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının en üst amiri olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının ek göstergesi 8000 ek gösterge iken 5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7417 sayılı Kanunla 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 400 puan artırılmak suretiyle 8400 ek göstergeye yükseltilmiştir.

Ancak, bu maddede "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı kadrosunda bulunanların ek göstergesi 400 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır. Bu ilave puan en yüksek Devlet memuru aylığı veya diğer herhangi bir mali ve sosyal hakkın hesabında dikkate alınmaz. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz." Şeklinde hüküm de ilave edilmiştir.

Dolayısıyla, en yüksek Devlet Memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için tespit edilen ek gösterge 8400 ek göstergeye yükseltilmiş ise de kıdem tazminatı tavan tutarının hesaplanmasında belirtilen hüküm gereği yine 8000 ek gösterge üzerinden hesaplanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Yani, 8000 ek gösterge + 1500 gösterge rakamının toplamı 9500 rakamının güncel memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar en yüksek Devlet Memuru için ödenecek olan 1 yıllık emekli ikramiyesi tutarı olacağından, bu tutar da kıdem tazminatı ödemesinde esas alınacak olan tavan tutar olacaktır.

