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Malatya'dan 227 Afgan düzensiz göçmen ülkelerine yollandı

Yılbaşından itibaren yurt genelinde sınır dışı edilen ve çeşitli ülkelerin vatandaşlarından oluşan düzensiz göçmen sayısı 5 bin 466'ya ulaştı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 14:20, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 14:40
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Malatya'dan 227 Afgan düzensiz göçmen ülkelerine yollandı

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Malatya'dan ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezi'nden güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma ve polis eşliğinde havalimanına götürüldü.

Düzensiz göçmenler, güvenlik koridorundan geçirilerek Afganistan Hava Yolları'na ait uçağa alındı.

Afganistan'a hareket eden uçağın başkent Kabil'e ineceği belirtildi.

- 2023 yılında 5 bin 466 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında, sınırlardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme çalışmaları çerçevesinde, yılbaşından itibaren Afganistan'a düzenlenen 7. charter seferi Malatya'dan gerçekleştirildi. Böylece bu yıl Türkiye'den toplam 2 bin 215 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Yılbaşından itibaren yurt genelinde sınır dışı edilen ve çeşitli ülkelerin vatandaşlarından oluşan düzensiz göçmen sayısı ise 5 bin 466'ya ulaştı.

2022 yılında 235'i Afganistan'a, 2'si Pakistan'a olmak üzere toplam 237 charter seferinin yanı sıra tarifeli uçuşlarla 124 bin 441 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Bu sayının ülke tarihindeki en yüksek sınır dışı edilme sayısı olarak kayıtlara geçtiği kaydedildi.

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