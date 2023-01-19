Memur Sen Heyeti sözleşmeliler için Meclis'te

Memur-Sen'in 6. Dönem Toplu Sözleşme'deki en önemli kazanımlarından biri olan "Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçişi" düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ardından TBMM Genel Kurulu'na sunulurken konuyla ilgili görüşme trafiği de devam ediyor. Kamudaki 460 bine yakın sözleşmeli personeli kapsayacak düzenlemeye ilişkin görüş ve önerilerini Meclis'te de sunmaya devam eden Memur-Sen bu kapsamda memnuniyetin artmasına yönelik düzenlemeler için görüşme trafiğini sürdürüyor.

Bu kapsamda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Hacı Bayram Tonbul ve Hüseyin Öztürk'ten oluşan heyet AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette; 460 bini bulan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinin önemli olduğu belirtilirken beklentileri karşılayacak ilaveler yapılmasıyla kamu görevlileri nezdinde çok daha büyük bir memnuniyet üretileceği vurgulandı.

Yılmaz ve Elitaş ile gerçekleştirilen görüşmelerde kadroya geçişte ;yürürlük tarihinin esas alınmasını, yerel yönetimlerde 01/04/2019 tarihinden sonra işten çıkarılanların kapsama dahil edilmesini, 4/C'den 4/B'ye geçenlerin hizmet sürelerinin dikkate alınmasını ve eğitim durumlarına uygun kadroya geçirilmesi gerektiği aktarıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, görüşmede "Amacımız, asli istihdam türünün kadrolu olması ve aile birliğinin sağlanmasıdır. Sözleşmeli personel düzenlemesinde odağa alınması gereken en önemli hususun ailelerin kavuşması olduğu görülmelidir. Memur-Sen olarak Kanuna; 3+1 personel için 'bu şekilde kadroya geçen personel önceki statüsünde yararlanmakta olduğu aile ve sağlık mazereti nedeni ile nakil hakkından faydalanır" ibaresinin eklenmesini, tartışmanın bitirilmesini istiyoruz" diyerek kanunda 3+1 düzenlemesinin yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Memur-Sen heyeti öte yandan ek göstergeyle ilgili olarak 1. dereceye gelen tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesini, tazminat yansıtma oranlarında düzenleme yapılmasını ve YHS'nin GİH'e geçirilmesini talep etti.