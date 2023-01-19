Kalp krizinden ölen polis memurunun 2 ay sonra düğünü varmış

Sivas'ın Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru Emre Yalabık, 16 Ocak akşamı evine giderken yolda fenalaşınca Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yalabık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yalabık'ın cenazesi, ilçedeki törenin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Yalabık için Akçakese Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazına, ailesi ve yakınları ile Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve İlçe Emniyet Müdürü Serkan Güçlü katıldı.

Mahalle mezarlığında toprağa verilen Emre Yalabık'ın, nişanlı olduğu ve 2 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi.