Kalp krizinden ölen polis memurunun 2 ay sonra düğünü varmış
Sivas'ta, evine giderken yolda kalp krizi geçiren polis memuru Emre Yalabık'ın (32) cenazesi, memleketi Ankara'nın Güdül ilçesinde toprağa verildi. Yalabık'ın, nişanlı olduğu ve 2 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 16:04, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 16:04
Sivas'ın Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru Emre Yalabık, 16 Ocak akşamı evine giderken yolda fenalaşınca Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yalabık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yalabık'ın cenazesi, ilçedeki törenin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Yalabık için Akçakese Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazına, ailesi ve yakınları ile Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve İlçe Emniyet Müdürü Serkan Güçlü katıldı.
Mahalle mezarlığında toprağa verilen Emre Yalabık'ın, nişanlı olduğu ve 2 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız