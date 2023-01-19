Türkiye'de yatak üretiminin yapılacağı ilk lise açıldı

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen açılış programına; Vali Gökmen Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Burada konuşan Vali Çiçek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Her aşamada üretim, her aşamada kalifiye eleman' dediği üzere işte üretim burada. İşte işin gerçeği burada saklı. Bu okulda hem eğitim hem de üretim var. Gençler, Oran Kalkınma Ajansı'nın desteği ile üretiyor ve aranan eleman haline geliyor" dedi.

Türkiye'de ilk kez bir okulda yatak üretimi yapılacağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Teltik de "Bizim asıl amacımız; sanayimizde, işletmelerimizde gerekli, kalifiye elemanı burada yetiştirerek direkt işbaşı yapmalarını sağlamak. 3 ay gibi kısa sürede tesislerimiz kuruldu ve yatak üretebilir hale geldi. Okulumuzun tekstil teknolojileri alanında yatak imalat hattı kuruldu. Burada üretilen ürünler, öncelikle okul yurtlarında, pansiyonlarımızda ve otellerde kullanılabilecek hale getirilecek. Üretilen yatakların pazarlaması yapılarak öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere ek gelir kaynağı sağlanacak. Sadece öğrenciler değil mesleki eğitim kapsamında öğrenimi olan kişiler de burada çalışabilecek" diye konuştu.

Okul müdürü Osman Yücel ise "Okulumuzda örgün öğretimde 215, yaygın öğretimde 1166 öğrencimiz mevcut. Ar-Ge projelerimiz kapsamında, Kızılay ile birlikte afet çadırlarına koruyucu dış kumaş ve tekstil esaslı yalıtım malzemesi çalışılıyor. Yatak kumaşına anti bakteriyel özellikli ürünleri yapıyoruz. Otomasyon alanındaki öğrencilerimiz de kurmuş olduğumuz bu hatlarda mekanik, elektronik ve yazılım üzerine Ar-Ge çalışması yaparak, sektördeki otomasyon elemanı ihtiyacını karşılayacak" dedi.

