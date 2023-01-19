Türkiye'nin en büyük eğitim kampüsünün temeli yarın atılacak

Çalışma Bakanlığı, İSG denetimlerinde 'yerindelik' modeline geçti
Çalışma Bakanlığı, İSG denetimlerinde 'yerindelik' modeline geçti
Faiz Kararı Açıklandı! %0 Faizli 20.000 TL'yi Kaçırma!
Faiz Kararı Açıklandı! %0 Faizli 20.000 TL'yi Kaçırma!
Sponsorlu İçerik
Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Genel Kurul'da
Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Genel Kurul'da
ESK açıkladı: Ramazan öncesi kırmızı ette fiyat artışı önlemi
ESK açıkladı: Ramazan öncesi kırmızı ette fiyat artışı önlemi
Memur Sen Heyeti sözleşmeliler için Meclis'te
Memur Sen Heyeti sözleşmeliler için Meclis'te
'Cumhuriyetimizin ikinci asrını terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız'
'Cumhuriyetimizin ikinci asrını terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız'
Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: 50/d'li araştırma görevlileri kadroya alınacak
Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: 50/d'li araştırma görevlileri kadroya alınacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
'Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır'
'Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır'
Yargıtay 2022'de 2 bin 812 FETÖ kararını bozdu
Yargıtay 2022'de 2 bin 812 FETÖ kararını bozdu
'Sinan Ateş' cinayeti soruşturmasında savcı değiştirildi mi? Açıklama geldi
'Sinan Ateş' cinayeti soruşturmasında savcı değiştirildi mi? Açıklama geldi
Altının gram fiyatı 1.154 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.154 lira seviyesinden işlem görüyor
Hastane randevusuna gelmeme oranı azaldı
Hastane randevusuna gelmeme oranı azaldı
AK Parti, taslak seçim takvimi hazırladı! İşte yol haritası
AK Parti, taslak seçim takvimi hazırladı! İşte yol haritası
Bankalara kredi uyarısı: Merkez Bankası'ndan maliyetleri artırmayın ikazı
Bankalara kredi uyarısı: Merkez Bankası'ndan maliyetleri artırmayın ikazı
Lüks sitede fahiş aidat protestosu: Tencere tava çalarak tepki gösterdiler
Lüks sitede fahiş aidat protestosu: Tencere tava çalarak tepki gösterdiler
Bir ilçe, ihracatta 65 ili geride bıraktı
Bir ilçe, ihracatta 65 ili geride bıraktı
Bakanlık bürokratlarından AK Parti'de 'EYT' sunumu
Bakanlık bürokratlarından AK Parti'de 'EYT' sunumu
Bakan Koca: Sağlık personelinin kadro düzenlemesi Meclis'te
Bakan Koca: Sağlık personelinin kadro düzenlemesi Meclis'te
THY, taşeronda çalışan personelini kadroya alacak
THY, taşeronda çalışan personelini kadroya alacak
Bedelli askerlik yerleri açıklandı, otobüs bileti aramaları yüzde 135 arttı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı, otobüs bileti aramaları yüzde 135 arttı
Gözler 14 Mayıs'ta: Seçim süreci nasıl işleyecek?
Gözler 14 Mayıs'ta: Seçim süreci nasıl işleyecek?
Sözleşmeliye kadro teklifi Genel Kurul'da ön sıraya alındı
Sözleşmeliye kadro teklifi Genel Kurul'da ön sıraya alındı
Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı
Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı
Okul servisinde unutulan Alperen'in ailesine MEB tazminat ödeyecek
Okul servisinde unutulan Alperen'in ailesine MEB tazminat ödeyecek
Ak Partili Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımız seçim tarihini ilan etti
Ak Partili Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımız seçim tarihini ilan etti
Yargıtay Başkanı: Yasa ve Anayasa AYM'yi de bağlar
Yargıtay Başkanı: Yasa ve Anayasa AYM'yi de bağlar
HDP kararını verdi...Anayasa Komisyonu toplantılarına katılmayacak
HDP kararını verdi...Anayasa Komisyonu toplantılarına katılmayacak
Bakan Bilgin: EYT'nin Mart ayına kadar neticeleneceğini düşünüyorum
Bakan Bilgin: EYT'nin Mart ayına kadar neticeleneceğini düşünüyorum
Ana sayfaHaberler Eğitim

Türkiye'nin en büyük eğitim kampüsünün temeli yarın atılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Türkiye'nin en büyük lise kampüsü olan Esenyurt Eğitim Kampüsü'nün temel atma törenini gerçekleştirecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 17:21, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 17:22
Yazdır
Türkiye'nin en büyük eğitim kampüsünün temeli yarın atılacak

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yapımına başlanan Esenyurt Eğitim Kampüsü'nün temel atma töreni, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saat 14.30'da Esenyurt Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Erdoğan'ın destekleriyle hayata geçirilecek Türkiye'nin en büyük lise kampüsü içerisinde 337 derslikten oluşan 5 anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik lisesi ve 1 imam hatip lisesi yer alacak.

Esenyurt Eğitim Kampüsü'nde faaliyet gösterecek eğitim kurumlarında toplamda 850 öğretmen eğitim verecek, 11 bin 450 öğrenci eğitim görecek.

68 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek kampüste 8 liseye ek olarak 1 bilim ve sanat merkezi, 1 kız öğrenci yurdu, 1 erkek öğrenci yurdu, 1 uygulama cami, 1 anaokulu, 2 kapalı spor salonu, 1 konferans salonu ve kütüphane, 1 planeteryum, 88 laboratuvar, 1 idari hizmet binası ve 500 araçlık kapalı otopark bulunacak.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Öğretmenlerin bir aylık çabaları sonucu İsa okula kazandırıldı
Öğretmenlerin bir aylık çabaları sonucu İsa okula kazandırıldı
Türkiye'de yatak üretiminin yapılacağı ilk lise açıldı
Türkiye'de yatak üretiminin yapılacağı ilk lise açıldı
Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: 50/d'li araştırma görevlileri kadroya alınacak
Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: 50/d'li araştırma görevlileri kadroya alınacak
Ulusal Staj Programı'na başvurular 20 Ocak'a uzatıldı
Ulusal Staj Programı'na başvurular 20 Ocak'a uzatıldı
Okullarda yarıyıl tatili için 'karne zili' yarın çalacak
Okullarda yarıyıl tatili için 'karne zili' yarın çalacak
Meslek liseleri fabrika gibi çalışıyor: 9,5 milyon lira ciro yaptılar
Meslek liseleri fabrika gibi çalışıyor: 9,5 milyon lira ciro yaptılar

Bu Habere Tepkiniz

2023 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi belirlendi

2023 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi belirlendi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin "2023 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi" belirlendi.
KPSS 2023/3 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2023/3 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/3: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu.
'Ulaştırma Trafik Tekniker'lerinden Cumhurbaşkanı'na mektup

'Ulaştırma Trafik Tekniker'lerinden Cumhurbaşkanı'na mektup

'Ulaştırma Trafik Tekniker'lerinden Cumhurbaşkanı'na mektup
Anayasa Mahkemesi, 23 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 23 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 23 Ocak Genel Gündemini açıkladı. Mahkemenin 16 dosya var. Bunlardan 8'i hakkında ilk incelemeyi yapacak olup, 8 dosya hakkında esastan karar verecek.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı

İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlandı.
Aylıktan kesme cezasında son savunmaya gerek yok

Aylıktan kesme cezasında son savunmaya gerek yok

Danıştay 12. Dairesi, başhekim vekili olarak görev yaptığı dönemde, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında, hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptaline ilişkin davada kararını verdi.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

2023 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı.
MEB eğitim kurumları yönetici seçme sınavı başvuları başladı

MEB eğitim kurumları yönetici seçme sınavı başvuları başladı

2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı(2023-MEB-EKYS) 5 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktır
Etrafından para toplayıp borsada batıran müezzinin atılması hukuka uygun bulundu

Etrafından para toplayıp borsada batıran müezzinin atılması hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, ... Camii müezzin kayyımı olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98. maddesinin (b) bendi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Sözleşmeli öğretmen sınavında başarısız sayılmaya ilişkin 3 dava sonuçlandı

Sözleşmeli öğretmen sınavında başarısız sayılmaya ilişkin 3 dava sonuçlandı

Danıştay 12. Dairesi, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 13/05/2017 tarihinde katıldığı sözlü sınavda başarısız sayılmasına dair işleme karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin açılan 3 davayı sonuçlandırdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, 1250 bekçi alacak. Son başvuru tarihi 3 şubat 2023
Gökyüzünde mercek bulutu

Gökyüzünde mercek bulutu

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde gökyüzündeki mercek bulutu görenlerin dikkatini çekti.
Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak

Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak

Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Karatay'ın bu tarifi tembel bağırsağı coşturuyor!

Karatay'ın bu tarifi tembel bağırsağı coşturuyor!

Kalp ve iç hastalıkları profesörü, Canan Karatay sağlıklı yaşam hakkında önerilerde bulundu.