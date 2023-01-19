Seçimlere 4 ay kala Z Kuşağı'nın oy tercihi
ORC Araştırma, seçimlere 4 ay kala Z Kuşağı'nın oy tercihlerini araştırdı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 19:32, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 20:01
ORC Araştırma 13-17 Ocak 2023 tarihleri arasında 17-25 yaş aralığında olan 2160 kişiye 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu.
İşte ORC Araştırma'nın seçimlere 4 ay kala yaptığı Z Kuşağı araştırmasının sonuçları;
SEÇİMLERE 4 AY KALA
"Z Kuşağının Oy Tercihleri"
.CHP: %21,9
.İYİ PARTİ: %20,1
.AK PARTİ: %15,1
.KARARSIZ: %10,2
.MHP: %6,9
.HDP:%6,6
.TDP: %5,1
.GELECEK: %5,0
.ZAFER: %3,8
.DEVA: %2,5
.Diğer: %2,8