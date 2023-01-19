Seçimlere 4 ay kala Z Kuşağı'nın oy tercihi

ORC Araştırma 13-17 Ocak 2023 tarihleri arasında 17-25 yaş aralığında olan 2160 kişiye 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu.

İşte ORC Araştırma'nın seçimlere 4 ay kala yaptığı Z Kuşağı araştırmasının sonuçları;

SEÇİMLERE 4 AY KALA

"Z Kuşağının Oy Tercihleri"

.CHP: %21,9

.İYİ PARTİ: %20,1

.AK PARTİ: %15,1

.KARARSIZ: %10,2

.MHP: %6,9

.HDP:%6,6

.TDP: %5,1

.GELECEK: %5,0

.ZAFER: %3,8

.DEVA: %2,5

.Diğer: %2,8