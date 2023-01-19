2 askerin şehit olduğu kazada yaralanan 3 jandarmanın tedavisi sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Hamza Pehlivan ve Gaziantep Valisi Davut Gül, 17 Ocak'taki kazanın ardından tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uya'ya ziyarette bulundu.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar'dan bilgi alan Pehlivan ve Gül, Uya'nın ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pehlivan ve Gül, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kontrolleri devam eden Jandarma Uzman Çavuş Kadir Fişne ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Gül'e de ziyarette bulunarak yaralı personelin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

- Kaza

Gaziantep'ten 11 İl Jandarma Komutanlığı personeli eşliğinde 17 Ocak'ta Kırklareli'ndeki Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne 27 Fas uyruklu düzensiz göçmeni taşıyan Uğur K. yönetimindeki 21 BA 884 plakalı otobüs, Ramazan S. idaresindeki 31 AEK 926 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarpmış, kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıkmıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmüş, kazada otobüsteki jandarma uzman çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu şehit olmuş, bir düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Tıra arkadan çarpan otobüsün sürücüsü Uğur K. tutuklanmış, tır şoförü Ramazan S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Jandarma uzman çavuşlar Öztürk ve Eroğlu'nun cenazeleri, 18 Ocak'ta memleketleri Adana'da toprağa verilmişti.