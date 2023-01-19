19 yaşındaki Bulut, spor yaparken kalbine yenildi

Olay, dün Ortakent Mahallesi'nde Algül ailesinin işlettiği otelin rezidans bölümünde meydana geldi. Akşam yemeğinden sonra, saat 22.00 sıralarında rezidansın balkonunda ip atlayarak spor yapan Bulut Algül, aniden fenalaştı. Oğlunun yerde olduğunu gören eski AK Parti Bodrum İlçe Başkanı ve turizmci Yılmaz Algül, kalp masajıyla ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde bir süre müdahalede bulunduğu Algül, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Bulut Algül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Algül ailesi yasa boğuldu. Ölüm haberinin ardından Algül'ün yakınları, turizmciler, politikacılar taziye için otele geldi. Burada taziyeleri kabul eden baba Yılmaz Algül'ün ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından evde inceleme yapıldı. Bulut Algül'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bulut Algül'ün otopsisinin ardından teslim alınan cenazesi, Bodrum'a getirildi. Algül için ikindide Kerem Aydınlar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Algün'ün ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bulut Algül için helallik alınıp, dua edildi. Algül'ün cenazesi, daha sonra Ortakent Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.