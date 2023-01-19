Bakanlık açıkladı: İşte 'sözleşmeliye kadro' düzenlemesinin detayları
Bakanlık açıkladı: İşte 'sözleşmeliye kadro' düzenlemesinin detayları
Ev sahibi olmak isteyenlere devlet destek çıkıyor, müteahhitler zorluk çıkarıyor
Ev sahibi olmak isteyenlere devlet destek çıkıyor, müteahhitler zorluk çıkarıyor
Sözleşmeliye kadro teklifinde aile birliği düzenlemesi yapıldı
Sözleşmeliye kadro teklifinde aile birliği düzenlemesi yapıldı
Bakan Bozdağ: Seçim kararı muhtemelen mart başı gibi olur
Bakan Bozdağ: Seçim kararı muhtemelen mart başı gibi olur
Okullarda yarıyıl tatili için 'karne zili' yarın çalacak
Okullarda yarıyıl tatili için 'karne zili' yarın çalacak
2022 ve 2023 yılında emekli olanlar ne kadar maaş alacak?
2022 ve 2023 yılında emekli olanlar ne kadar maaş alacak?
Halkbank'tan 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması
Halkbank'tan 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması
Çalışma Bakanlığı, İSG denetimlerinde 'yerindelik' modeline geçti
Çalışma Bakanlığı, İSG denetimlerinde 'yerindelik' modeline geçti
ESK açıkladı: Ramazan öncesi kırmızı ette fiyat artışı önlemi
ESK açıkladı: Ramazan öncesi kırmızı ette fiyat artışı önlemi
Memur Sen Heyeti sözleşmeliler için Meclis'te
Memur Sen Heyeti sözleşmeliler için Meclis'te
'Cumhuriyetimizin ikinci asrını terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız'
'Cumhuriyetimizin ikinci asrını terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız'
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
'Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır'
'Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır'
Yargıtay 2022'de 2 bin 812 FETÖ kararını bozdu
Yargıtay 2022'de 2 bin 812 FETÖ kararını bozdu
'Sinan Ateş' cinayeti soruşturmasında savcı değiştirildi mi? Açıklama geldi
'Sinan Ateş' cinayeti soruşturmasında savcı değiştirildi mi? Açıklama geldi
Altının gram fiyatı 1.154 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.154 lira seviyesinden işlem görüyor
Hastane randevusuna gelmeme oranı azaldı
Hastane randevusuna gelmeme oranı azaldı
AK Parti, taslak seçim takvimi hazırladı! İşte yol haritası
AK Parti, taslak seçim takvimi hazırladı! İşte yol haritası
Bankalara kredi uyarısı: Merkez Bankası'ndan maliyetleri artırmayın ikazı
Bankalara kredi uyarısı: Merkez Bankası'ndan maliyetleri artırmayın ikazı
Lüks sitede fahiş aidat protestosu: Tencere tava çalarak tepki gösterdiler
Lüks sitede fahiş aidat protestosu: Tencere tava çalarak tepki gösterdiler
Bir ilçe, ihracatta 65 ili geride bıraktı
Bir ilçe, ihracatta 65 ili geride bıraktı
Bakanlık bürokratlarından AK Parti'de 'EYT' sunumu
Bakanlık bürokratlarından AK Parti'de 'EYT' sunumu
Bakan Koca: Sağlık personelinin kadro düzenlemesi Meclis'te
Bakan Koca: Sağlık personelinin kadro düzenlemesi Meclis'te
THY, taşeronda çalışan personelini kadroya alacak
THY, taşeronda çalışan personelini kadroya alacak
Bedelli askerlik yerleri açıklandı, otobüs bileti aramaları yüzde 135 arttı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı, otobüs bileti aramaları yüzde 135 arttı
Gözler 14 Mayıs'ta: Seçim süreci nasıl işleyecek?
Gözler 14 Mayıs'ta: Seçim süreci nasıl işleyecek?
Sözleşmeliye kadro teklifi Genel Kurul'da ön sıraya alındı
Sözleşmeliye kadro teklifi Genel Kurul'da ön sıraya alındı
Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı
Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı
Okul servisinde unutulan Alperen'in ailesine MEB tazminat ödeyecek
Okul servisinde unutulan Alperen'in ailesine MEB tazminat ödeyecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakanlık açıkladı: İşte 'sözleşmeliye kadro' düzenlemesinin detayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; 'TBMM Genel Kurulu'nda kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini içeren "Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edilerek yasalaştı.' denildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 23:22, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 23:23
Yazdır
Bakanlık açıkladı: İşte 'sözleşmeliye kadro' düzenlemesinin detayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamudaki Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesini İçeren Kanun Teklifi'nin Meclis'ten geçerek yasalaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama da şu ifadeler kullanıldı;

TBMM Genel Kurulu'nda kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini içeren "Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edilerek yasalaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda 6. Dönem Toplu Sözleşme ile birlikte imza altına alınan, 13 Ocak 2023 tarihinde ise TBMM'ye sunulan kamuda çalışan 458 bin 615 Sözleşmeli Personelin Kadroya geçirilmesini de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Düzenlemeyle 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamdakilerin, memurluğa geçmelerinin ardından 1 yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkını elde edebilecekler. 458 bin 615 sözleşmeli personel; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi haklara sahip olacak.

Kadroya geçişler isteğe bağlı olacak. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personel hakları, personelin görevi sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak. 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam, hatip ve müezzin kayyumlar ile vekil ebe ve hemşireler de düzenlemenin kapsamında yer alıyor. Daha önce çalışmanın kapsamına dahil edilen 50-D'li araştırma görevlileri ise, Yüksek Öğretim Kurulu'nun hazırlayacağı başka bir çalışmaya dahil edileceği gerekçesiyle söz konusu düzenleme kapsamından çıkarılmıştı.

Kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için kadroya geçecek mahalli idareler personeli, yalnızca mahalli idareler arasında nakil yapabilecek. Diğer sözleşmeli personel ise sözleşmeli statüdeki sürelere dahil 4 yıllık hizmetini doldurduktan sonra nakil hakkına sahip olabilecek.

İstihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesi 3+1 modeline göre yeniden düzenlenecek. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kamuya giren sözleşmeli personel, 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak. Atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olacak. Böylece hem sözleşmeli personelin artık kadro problemi olmayacak hem de kamu hizmetleri aksamadan işleyecek.

Mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personel 3 yılın sonunda kadroya geçeceği için mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel istihdamı için memurlar gibi KPSS zorunluluğu getirilecek. Ayrıca sözleşmeli personel ile memurlarda uygulandığı gibi disiplin ve görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümler getirilerek statüler arasında uyum sağlanacak. Personel sözleşmelerinde 3 yıldan sonra kadroya geçme imkanı olmayan belediyelerde diğer kamu personellerinde olduğu gibi yapılan sözleşmeler de 3+1 sistemine dahil edilecek.

Sözleşmeli çalışan kamu personelinin atamaları, 1 ay içinde müracaat ettikleri takdirde gerçekleştirilebilecek.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
SPK'den halka arzlarla ilgili yeni kararlar
SPK'den halka arzlarla ilgili yeni kararlar
Çalışma Bakanlığı, İSG denetimlerinde 'yerindelik' modeline geçti
Çalışma Bakanlığı, İSG denetimlerinde 'yerindelik' modeline geçti
Servis şoförünün öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına soruşturma
Servis şoförünün öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına soruşturma
Banka müdürü, zimmetine para geçirmek için 'uyuyan' hesapları kullanmış
Banka müdürü, zimmetine para geçirmek için 'uyuyan' hesapları kullanmış
Malatya'dan 227 Afgan düzensiz göçmen ülkelerine yollandı
Malatya'dan 227 Afgan düzensiz göçmen ülkelerine yollandı
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, ceza infaz kurumları inceleme raporlarını görüştü
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, ceza infaz kurumları inceleme raporlarını görüştü

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi yasalaştı

Sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi yasalaştı

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
11 maddelik YÖK Kanunu teklifini yayımlıyoruz

11 maddelik YÖK Kanunu teklifini yayımlıyoruz

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.
EYT kahramanları müjde bekliyor

EYT kahramanları müjde bekliyor

EYT kahramanları müjde bekliyor
2023 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi belirlendi

2023 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi belirlendi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin "2023 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi" belirlendi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS 2023/3 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2023/3 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/3: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu.
Anayasa Mahkemesi, 23 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 23 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 23 Ocak Genel Gündemini açıkladı. Mahkemenin 16 dosya var. Bunlardan 8'i hakkında ilk incelemeyi yapacak olup, 8 dosya hakkında esastan karar verecek.
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı

İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlandı.
Aylıktan kesme cezasında son savunmaya gerek yok

Aylıktan kesme cezasında son savunmaya gerek yok

Danıştay 12. Dairesi, başhekim vekili olarak görev yaptığı dönemde, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında, hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptaline ilişkin davada kararını verdi.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

2023 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı.
MEB eğitim kurumları yönetici seçme sınavı başvuları başladı

MEB eğitim kurumları yönetici seçme sınavı başvuları başladı

2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı(2023-MEB-EKYS) 5 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktır
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, 1250 bekçi alacak. Son başvuru tarihi 3 şubat 2023
Gökyüzünde mercek bulutu

Gökyüzünde mercek bulutu

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde gökyüzündeki mercek bulutu görenlerin dikkatini çekti.
Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak

Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak

Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Karatay'ın bu tarifi tembel bağırsağı coşturuyor!

Karatay'ın bu tarifi tembel bağırsağı coşturuyor!

Kalp ve iç hastalıkları profesörü, Canan Karatay sağlıklı yaşam hakkında önerilerde bulundu.