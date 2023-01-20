Sakarya'da ormanlık alanda kontrol altına alınan yangın yeniden başladı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını, soğutma çalışmalarının devam ettiği esnada yeniden başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2023 07:25, Son Güncelleme : 20 Ocak 2023 07:26
Güney Mahallesi ormanlık ve çalılık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürerken alevler, lodosun etkisiyle tekrar yükseldi.
Orman İşletme Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) de bölgede söndürme çalışmalarına destek veriyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız