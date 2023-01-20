Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2023 07:55, Son Güncelleme : 20 Ocak 2023 07:31
TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.
Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldığı belirtildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız