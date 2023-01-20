10 soruda kiracı ev sahibi anlaşmazlığı

Büyükşehir'in enerjisi doğadan

İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında atıklardan enerji üretimi, HES ve GES gibi projeler ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022?de tükettiği enerjinin yüzde 52?sini bu kaynaklardan karşıladı.