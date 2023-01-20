10 soruda kiracı ev sahibi anlaşmazlığı
Ev sahiplerinin kirada ara zam ve yüzde 25'in üzerinde artış talebi hukuka aykırı. Bu durumda kiracı evden çıkarılamıyor. Kiracının tahliyesi için belirli koşulların oluşması gerekiyor. İşte 10 soruda ev sahibi-kiracı anlaşmazlığında merak edilenler.
1- KİRA SÖZLEŞMESİNDE ARTIŞ ORANI NASIL BELİRLENİR?
1 Temmuz'a kadar kira artış oranı yüzde 25, bu oranın üzerindeki talepler geçersiz.
2- EV SAHİBİ ARA ZAM TALEBİNDE BULUNABİLİR Mİ?
- Kira sözleşmesi bitmeden zam yapılamaz.
- Rayiç bedel ve farklı kalemler üzerinden artış talep edilemez.
3- HANGİ DURUMLARDA KİRACININ EVİ TAHLİYE ETMESİ İSTENEBİLİR?
- Kira ödemesi yapılmazsa,
- Sözleşme sürecinde 2 kez gecikme ihtarı yapılırsa,
- Ev sahibinin birinci derecede yakınlarının barınma ihtiyacı doğarsa (bu durumu kanıtlaması gerekir),
- Tahliye taahhütnamesi varsa.
4- TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NASIL İŞLEME ALINIR?
- Ev sahibi tahliye sürecinde polis ya da çilingirle işlem yapamaz.
- Mahkemeye başvuruda bulunur.
- Kiracının tahliye taahhütnamesine itiraz hakkı var.
5- YALAN BEYANLA KİRACININ TAHLİYE EDİLMESİNİN CEZASI VAR MI?
- Yakınının barınma ihtiyacı için tahliye edilen ev başkasına kiralanamaz. Bu durum tespit edilirse kiracıya tazminat ödenir.
- Konut 3 yıl boyunca kiraya verilemez.
6- EV SAHİBİ ARTIŞ ORANINI DÜŞÜK BULUP YENİ SÖZLEŞME YAPMAZSA NE OLUR?
- Yeni sözleşme yapılmazsa mevcut sözleşme geçerli olur.
- Ev sahibi bu sebeple kiracının tahliyesini talep edemez.
7- EV SAHİBİNİN KİRA ARTIŞI İÇİN ISRARLI ARAMALARI SUÇ MU?
- Ev kiralandıktan sonra evin mahremiyeti söz konusu.
- Ev sahibi kiracısını ısrarlı arama ve mesaj yolu ile taciz edemez. Bu duruma karşı kiracı yargıya başvurabilir.
8- EV SAHİBİ HANGİ DURUMLARDA SÖZLEŞME YENİLEMEYEBİLİR?
10 yıllık kiralama sürecinin ardından tahliye hakkı bulunuyor. Hiçbir gerekçe sunmadan tahliye süreci uygulanabiliyor.
9- RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN ARTIŞ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?
- 5 yıl sonunda kira miktarının belirlenmesi için mahkemeye başvurabilir.
- Yalnızca rayiç bedel üzerinden değerlendirme yapılmaz. Kiracılık süresi de dikkate alınır.
10- TAHLİYE KOŞULLARI OLUŞAN KİRACI EVDEN ÇIKMAZSA NE OLUR?
- İcra yoluyla eşyaları evden çıkarılır.
- Ev sahibine tazminat öder.
- Eşyaları için depo ücreti alınır.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız