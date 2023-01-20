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Brent petrolün varil fiyatı 86,44 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,44 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2023 09:51, Son Güncelleme : 20 Ocak 2023 09:47
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Brent petrolün varil fiyatı 86,44 dolar

Dün 86,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 artarak 86,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,92 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı Çin'de ekonomik aktivitenin ve petrol talebinin artacağına dair iyimserlik etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Uluslararası Enerji Ajansı bu hafta yayımladıkları petrol piyasası raporlarında, Çin'deki ekonomik toparlanmayla birlikte küresel petrol talebinin 2023'te rekor seviyeye ulaşacağını öngördü.

Salı günü İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Çin'in ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Liu Hı da Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından ülkede yaşamın ve üretimin olağan seyrine döndüğünü vurgulayarak, Çin ekonomisi için iyimser bir tablo çizmişti.

Açıklanan verilere göre, ülkede sanayi üretimi de aralıkta yıllık yüzde 1,3 artarak beklentileri aşarken, aynı dönemde perakende satışlar yüzde 1,8 ile tahminlerden daha az düşüş göstermişti.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki artış ise talebin yavaş seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 8,4 milyon varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 750 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları da 3 milyon 500 bin varil artış gösterdi.

Ayrıca, ABD'de iyileşen enflasyon beklentilerine karşın makroekonomik verilerin büyüme tarafında zayıf sinyaller vermesi piyasalarda endişelere neden oluyor.

ABD Merkez Bankası yetkililerinin "şahin" açıklamaları da faizlerin nihai seviyesi ve sıkılaşmanın ne kadar devam edeceğine dair belirsizliklerin gündemde kalmasını sağlıyor.

Bu durum petrol fiyatları üzerinde baskılayıcı unsur olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,58 ile 86,96 dolar aralığının direnç, 86,20 ile 85,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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