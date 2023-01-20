İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı faaliyet yürüten 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2023 10:32, Son Güncelleme : 20 Ocak 2023 10:37
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan şüphelilerin son süreçte Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirildi.
Yürütülen çalışmalar sonucunda "yabancı terörist savaşçı" olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu operasyonla gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız