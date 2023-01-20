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Altının gram fiyatı 1.167 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 1.910 lira, Cumhuriyet altını 7.760 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2023 10:59, Son Güncelleme : 20 Ocak 2023 10:45
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Altının gram fiyatı 1.167 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.167 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,48 artışla 1.168 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybederek 1.167 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.910 lira, Cumhuriyet altını da 7.760 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü yüzde 1,58 değer kazanarak 1.934 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.931 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ihracatçılar için hazırlanan destek paketine ilişkin detayları paylaşacağı toplantının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.950 ve 1.970 dolar direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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