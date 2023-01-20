Akşener'den Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu'na ziyaret

Akşener, 26 Ocak'ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "altılı masa" toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşmede Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu 26 Ocak'ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve iki liderin toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Akşener, saat 16.00'da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Akşener, 26 Ocak'ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "altılı masa" toplantısı öncesi Karamollaoğlu ile Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Akşener'in, Karamollaoğlu'nu 26 Ocak'ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve iki liderin toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.