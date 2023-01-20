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700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme süreci başladı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmelerine bugün resmen başladıklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2023 14:02, Son Güncelleme : 20 Ocak 2023 15:34
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Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Basına kapalı yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Atalay, "700 bin kamu işçisi ile ilgili 2023 yılı toplu sözleşme görüşmelerine bugün resmen başladık." dedi.

Atalay, Bakan Bilgin ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili bugün ilk resmi toplantıda bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi 2023 yılında bizim taleplerimizin başında işte bu asgari ücretten sonra özellikle tabanda bir iyileştirme yapmamız gerekiyor. Yani 10-15 yıllık arkadaşlarımız asgari ücret seviyesine yanaştı, böyle bir sıkıntımız var. Talebimizin bir tanesi bu. Hemen akabinde 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere refah payının işçi arkadaşlarımıza verilmesi, arkadan da 2023 yılında verilecek işçilere zam."

TÜRK-İŞ adına Koordinasyon Kurulu Başkanı, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar'ın görüşmelerde yer aldığını belirten Atalay, pazartesi günü de HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarının katılımıyla ortak bir toplantı yapacaklarını söyledi.

- "Ülke gündeminden taşeron lafını kaldırmamız gerekiyor"

Taşeronlarla ilgili de bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen Atalay, "Hükümetin 2019 yılında 696 ile ilgili, kadroya geçenlerle ilgili bize bir sözü var. KİT'ler başta olmak üzere bir daha bu ülke gündeminden taşeron lafını kaldırmamız gerekiyor. Yani TÜRK-İŞ'in, sendikaların talebi bu." diye konuştu.

Atalay, Bakan Bilgin'in geçici işçiler konusunda meselenin çözüldüğüne ilişkin bir açıklaması olduğunu anımsatarak, "TÜRK-İŞ, şahsım ve yönetim olarak, emeklinin meselesi de memurun meselesi de küçük esnafın meselesi de bizi ilgilendiriyor. Onun için bu sözleşme görüşmelerinde taleplerimizden bir tanesi de taşeron meselesi ve geçici işçi meselesi. Bunları bu dönemde çözmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Emekliliği dolanlarla bir sıkıntı gözükmediğini anlatan Atalay, kendilerine ve bakanlığa sürekli gelen eş durumu tayinlerine ilişkin talepleri de aile huzuru açısından çözüm bulması için Bakan Bilgin'e yinelediklerini aktardı.

Atalay, ülkeyi yönetenlerin ve özellikle Meclis'in sermaye karşısında emeği korumak mecburiyetinde olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim asıl işimiz, temsil ettiğimiz insanların hak ve menfaatlerini korumak ve onların talebini ülkeyi yönetenlere getirerek, netice almak. Bu 2023 zammıyla ilgili evvela iyileştirme, arkadan refah payı, 2023 zammı. Bununla ilgili de bizim komisyon beraber çalışacak, önümüzdeki günlerde de bu iki maddenin dışında 2023'te ne zam talep edeceğimizi kamuoyuna açıklarız."

Atalay, gazetecilerin, talep edilen zam oranının asgari ücret oranında mı olacağına ilişkin sorusu üzerine, 10-15 yıl kurumlarda çalışan, mesleklerinde uzman olup asgari ücretin bir tık önünde maaş alan milyonlarca insan olduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Ne gerekiyorsa bunun kararına bizim komisyon, HAK-İŞ ile beraber oturup karar verecekler. Yani toplumun razı geleceği, asgari ücretle söylediğim gibi bizim razı geleceğimiz, 'Bu iyi oldu.' diyeceğiniz bir şey olursa zevkle beraber oturup hallederiz, talebimiz de bu. Çözeceğimize inanıyorum yani burada toplumun beklentisini karşılayacak inşallah güzel bir rakam alırız."

Ziyarette, Atalay'a TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar da eşlik etti.

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