AK Parti'den açıklama: EYT ne zaman meclise gelecek?

AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine salı günü devam edileceğini belirterek, "Demokrasimiz için toplumun değerlerinin hakikaten bu konunun bütün partilerin gündeminde olmak suretiyle anayasa değişikliği noktasına gelmesi ve bunun görüşülmesi hususu çok önemli bir nokta. Biz arzu ediyoruz ki 400 oyun üzerinde bir oyla Genel Kurul'da 2 maddeden müteşekkil anayasa değişikliği teklifimiz hayat bulsun. Bu konuda toplumun talebi yerine gelsin arzusundayız" diye konuştu.

'ADAYLARINI AÇIKLAMANIN SIRASI GELDİ'

Seçim tarihi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı işaret ettiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Demokrasi tarihimiz ve siyasi tarihimiz için çok önemli bir dönüm noktası olan 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir' mottosuyla yola çıkılan bu kutlu yürüyüşe atıfta bulunmak suretiyle tam 73 yıl sonra aynı tarihte cumhuriyetimizin 100'üncü yılında adeta 100 yılın seçimi olacak seçimlerin tarihine işaret etti. Biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Şimdi 6'lı masanın hemen adaylarını açıklamasının sırası geldi. 'Seçim tarihi işaret edildiğinde bu konuyla ilgili açıklamalarımızı yapacağız' demişlerdi. Şimdi 6'lı masanın adayını ortaya koyma sırası geldi. Onların adayı kim olursa olsun bizim en ufak bir tereddüdümüz söz konusu değil" dedi.

'MARTTA MAAŞLARINI ALACAKLAR'

EYT'yle ilgili sorulara da yanıt veren Akbaşoğlu, çelişkili durum olmadığını, önlerinde bir takvim olduğunu belirterek, "2022 bütçesi Genel Kurul'da görüşüldü. Bir bütçe takvimi kendi içinde söz konusu oldu. Çalışma Bakanlığı'mız teknik çalışmayı kendi içerisinde bitirip, bu konuyla ilgili grubumuzla temas halinde oldu. Biz de milletvekillerimizle EYT'nin yasa teklifine dönüştürülmesi çalışmalarını başlattık. Bu noktada hiç kimsenin bir tereddüdü olmasın. En kısa sürede birinci gündemimiz EYT'nin yasalaştırılma sürecidir. Şubat ayında EYT'nin yasalaşacağına tanık olacağız. Martta da EYT'li kardeşlerimizin emekli maaşlarını almalarına hep beraber şahit olacağız. Planlamamız bu yöndedir ve herhangi bir farklılık asla söz konusu değildir" diye konuştu.