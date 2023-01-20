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Bakan Özer: Artık ülkenin mesleki eğitimle ilgili hiçbir sorunu kalmadı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Mesleki eğitimdeki çırak kalfa sayıları Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katkılarıyla 1 milyon 300 bine yükseldi. Artık ülkenin mesleki eğitimle ilgili hiçbir sorunu kalmadı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2023 16:51, Son Güncelleme : 20 Ocak 2023 16:52
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Bakan Özer: Artık ülkenin mesleki eğitimle ilgili hiçbir sorunu kalmadı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının yarı tatilinde tüm öğrencilere okumaları için kitaplarının ilk kez ücretsiz verildiğini söyledi.

Son 20 yılda Türkiye'nin mazlumların sesinin gür çıktığı bir döneme tanıklık ettiğini, her alanda devasa yatırımlar yapıldığını anlatan Özer, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye'nin tüm problemleri bu 20 yıl içinde çözüldü. Eğitim de bunlardan ayrı değil. 2000'li yıllarda bu ülkenin eğitim karnesine bakıldığında kötü manzara görüyoruz. Okul öncesi 100 çocuğumuzun 11 tanesi okullarda kendisine yer bulabiliyordu. Lise öğrencilerimizin yarısı okulların dışındaydı. Yirmi yıl gibi kısa sürede 300 binlik dersliklerden 900 bin dersliğin olduğu bir eğitim sistemine kavuştuk." diye konuştu.

- "Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı"

Bakan Özer, 2000'li yıllarda 5 yaştaki okullaşma oranının yüzde 11'den yüzde 99'a, lisedeki okullaşma oranlarının ise yüzde 44'ten yüzde 97'ye ulaştığını belirten Özer, şöyle devam etti:

"Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Bu ülkede başörtüsü yasağı vardı. Liseli kızlarımız üniversite kapıları önünde kadınlarımız eğitime erişemediler. İkna odalarında başlarını açtırmak için zorlandılar, her türlü eziyete maruz kaldılar. Bugün kadına şiddetle ilgili konuşanlar o gün kadının en temel hakkı olan eğitim hakkı engellendiğinde konuştular mı? O kadınlarımız eğitime erişebilmek için yurt dışına gittiler, ülkelerini terk ettiler. Bugün beyin göçüyle ilgili konuşanlar o gün konuştular mı? İmam hatip lisesi mezunlarının ve meslek lisesi mezunlarının yükseköğretime erişimini engelleyen kat sayı uygulaması 12 yıl uygulandı bu ülkede. Amaçları imam hatipten vali, bürokrat çıkmasını engellemekti. Engelleyebildiler mi? Bugün İmam hatip lisesi mezunu olan Cumhurbaşkanı'mız var. Mesleki eğitimdeki kasıtları neydi? Bu ülkenin ekonomik kalkınmasında boşluklar yaratmak ihtiyaç olunan insan kaynağının yetişmesini engellemekti. Katsayı uygulaması Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde kaldırıldı." diye konuştu.

- "Artık ülkenin mesleki eğitimle ilgili hiçbir sorunu kalmadı"

Zenci muamelesi yapılan meslek lisesi öğrencilerinin artık bu ülkenin ihtiyaç duyduğu her türlü ürünü üretebildiğini ifade eden Özer, "Mesleki eğitimdeki çırak kalfa sayıları Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katkılarıyla 1 milyon 300 bine yükseldi. Artık ülkenin mesleki eğitimle ilgili hiçbir sorunu kalmadı. Sadece imam hatiplerde değil diğer tüm okullarda Müslüman evlatlarının, Peygamberin hayatını öğrenme, dini bilgilerini öğrenmeyle ilgili talepleri ilk kez bu dönemde karşılandı. Bu ülkenin evlatlarının eğitime erişiminin önündeki tüm engeller birer birer Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kaldırıldı. İlk kez kız çocuklarının okullaşma oranları erkek çocuklarının okullaşma oranını geçti. Son 20 yıl eğitimde devrimsel bir dönüşüm oldu." değerlendirmesini yaptı.

Bu 20 yılda dönüşüm yapılmasaydı cumhuriyetin ikinci yüzyılının "Türkiye'nin yüzyılı" olamayacağına işaret eden Özer, "Cumhurbaşkanımız, cumhuriyetin birinci yüzyılındaki eğitimden sağlığa, altyapıdan ulaştırmaya kadar tüm alanlardaki 70 yıllık gecikmeyi telafi etmek için tüm ekibiyle gece gündüz demeden emek verdi. Saldırılara direndi. Bizler de Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her türlü saldırıya direnerek yeni yüzyılın 'Türkiye Yüzyılı' olması için, 'Türkiye Yüzyılı'nda eğitimi daha güçlendirmek için çalışacağız." dedi.

Eğitim yatırımlarına değinen Özer, geçen sene İstanbul'a yapılan okul yatırımının 10 milyar lira olduğunu, bu sene ise 17 milyar liraya çıktığını anımsatarak yatırımların 20-25 milyar liraya çıkartılacağını vurguladı.

Temeli atılan Esenyurt Eğitim Kampüsü'nün Türkiye'nin en büyük eğitim kampüsü olacağına dikkati çeken Özer, "Bu kampüs, 4 tane Anadolu Lisesi, 1 tane Fen Lisesi, bir tane İmam Hatip Lisesi, bir tane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir tane camimiz, Bilim ve Sanat Merkezimiz, kız yurdumuz, erkek yurdumuz, planetaryum, kütüphane, kapalı spor salonu, velhasıl olmayanın olmadığı, her şeyin olduğu bir eğitim kampüsü olacak. Bu eğitim kampüsümüzün Esenyurt'umuza, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Esenyurt'ta okul yapmak için yer aradıkları dönemde kampüsün yapıldığı 68 dönümlük arsayı belirlediklerini ve burada eğitim kampüsü yapma isteklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlattıklarını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız derhal talimat verdi. Sadece bu arsayı vermedi. O arsanın tüm yatırımların da yapılması talimatını verdi. İşte bu açacağımız kampüsle Esenyurt'un eğitim sorununu kökünden çözmüş olacağız. Sizlerle el ele vererek Cumhurbaşkanı'mızın çerçevesini çizmiş olduğu 'Türkiye Yüzyılı'nın eğitim ayağını çok daha güçlü hale getireceğiz. Sadece akademik olarak başarılı gençler değil; dilini, tarihini, coğrafyasını bilen, tarihi sorumluluğunu içselleştirmiş ve bu yürüyüşte bizlere eşlik edecek olan gençleri yetiştirmek için el ele vereceğiz." şeklinde konuştu.

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