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Bakan Nebati: Toplumun tüm kesimleri enflasyonun düşeceğine inandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ciddi bir şekilde toplumun tüm kesimleri tarafından enflasyonun önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda da düşeceğine ilişkin inanç pekişmiş durumda. Bu, bize mücadelemizi hızlı ve doğru bir şekilde yapmamızı sağlayan büyük bir alan açmış durumda." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2023 17:08, Son Güncelleme : 20 Ocak 2023 17:08
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Bakan Nebati: Toplumun tüm kesimleri enflasyonun düşeceğine inandı

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'i ziyaret eden Nebati, burada partililerle bir araya geldi.

Nebati, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıldan bu yana, hep ileriye doğru sağlam adımlar atmaya, yurdun dört bir yanını imar etmeye, milletle el ele vererek ülkeye asırlık eserler kazandırmaya aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Ülkenin gururu olan elektrikli yerli otomobilin doğum yerinin Kocaeli olduğuna işaret eden Nebati, yine eser siyasetlerinin bir yansıması olan abidevi köprülerden Osmangazi Köprüsü'nün de Kocaeli şehrinin ulaşım avantajını çok daha ileri bir aşamaya taşıdığını, lojistik rekabet gücünü daha da artırdığını kaydetti.

Nebati, büyük yatırımların önce vizyonla ortaya çıktığını, sonra kararlılıkla yerine getirildiğini vurgulayarak, "Belli bir müddet sonra da bu eserler, kendi güçlerini ortaya koymaya başlarlar. Yine aynı şekilde, şehir hastaneleriyle ilgili de aynı şikayetlerde bulunanlar, salgın döneminde aslında şehir hastanelerinin ne kadar önemli ve imkansızı neredeyse başaran bir güce dönüştüğünü görmüş oldular." diye konuştu.

Şehre yapılan yatırım miktarının iktidarları süresince her geçen gün artarak toplam 80,5 milyar liraya ulaştığına işaret ederek, insan odaklı bu yatırımların başında elbette vatandaşların konut ihtiyaçlarını karşılamanın geldiğini, TOKİ tarafından Kocaeli'de toplamda 25 bin 942 konut hayata geçirildiğini, bunlardan 19 bin 455'i hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.

Ayrıca Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında da 5 bin 200 konutun daha, Kocaelili vatandaşların hizmetine sunulacağını hatırlatan Nebati, bu evlerin hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekimi İzmit ve Derince'de başladığını, Dilovası, Körfez, Gebze ve Kandıra olmak üzere ilk etapta toplam 6 ilçede daha kurayla hak sahiplerine teslim edileceğini aktardı.

- "İyi bir talep var"

Nebati, tüm bunlara ek olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 30 ayrı projeyle hayata geçirdiği konut sayısının da 10 bin 106'ya ulaştığını, salgın dönemi dahil, her daim özveriyle görev yapan sağlık çalışanları için 502 konuttan oluşan Sağlık Kent Projesi'nin yapımı da devam ettiğini kaydetti.

Binlerce kişinin Gölcük'ten sonra İzmit Cedit Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm projeleriyle, daha sağlam ve yepyeni evlerine kavuşacağını, şehrin de giderek daha da güzelleştiğini anlatan Nebati, geçen hafta açıklanan ve başvuruları alınmaya başlanan KGF paketine değindi.

Nebati, konut ihtiyacı olanların başvurularının başladığını ve 1 Şubat'tan itibaren kredi kullanımının başlayacağını aktararak, "İyi bir talep var. Bu sadece konut satışlarının artmasına değil aynı zamanda üretimin, arzın artmasına yönelik bir 2 ayaklı kampanya olduğu için sonuçlarını çok kısa bir süre içerisinde ülkemizde ve Kocaeli'miz de ortaya önemli bir katkı sağlayarak çıkacağını göreceğiz." dedi.

Kocaeli'nin sahip olduğu ekonomik potansiyele değinen Nebati, kentte yapılan yatırımları ve çalışmaları anlattı.

Nebati, 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesinin açılışını da en kısa sürede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştireceklerini bildirdi.

- "Enflasyonda da düşüş eğilimi hızlı bir şekilde başladı"

Nebati, yaklaşık 1 yıl önce devreye aldıkları Türkiye Ekonomi Modeliyle, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta rekorlar kırdıklarını belirterek, bu başarıların sonucunda ülkenin borç stokunun, milli gelire oranının da azaldığını söyledi.

Bütçedeki kaydettikleri somut başarıların da ortada olduğuna dikkati çeken Nebati, "Bunlardan aldığımız güçle EYT konusunu malum çözüme kavuşturduk. Asgari ücreti yüzde 55 oranında artırdık. Memur ve emeklilerimizin ücretlerinde yasal artış oranının oldukça üzerinde artış yaptık. En düşük emekli aylığını 5 bin 500 liraya yükselttik. Ek olarak da memur ve emekliler yılın ikinci yarısında toplu sözleşmeden gelen 6 puanlık farkı ve enflasyon düşüyor ama burada bir fark oluşursa enflasyon farkını da alarak yılın ikinci yarısında yeni bir gelir elde edecekler." ifadelerini kullandı.

Nebati, enflasyonda da düşüş eğiliminin hızlı bir şekilde başladığını işaret ederek, "Enflasyonda da düşüş eğilimi hızlı bir şekilde başladı. Kasım ayında burnunu kırdı, aralık ayında çok güçlü bir şekilde adeta beli kırılırcasına enflasyon eğilimi kendisini toplumun her kesiminde hissettirmeye başladı. Enflasyon beklentileri bizim için en önemli kısmıydı ,beklentiler de kırılmış durumda. Ciddi bir şekilde toplumun tüm kesimleri tarafından enflasyonun önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda da düşeceğine ilişkin inanç pekişmiş durumda. Bu, bize mücadelemizi hızlı bir şekilde ve doğru bir şekilde yapmamızı sağlayan büyük bir alan açmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

- "Vatandaş odaklı politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"

Vatandaşları enflasyonun olumsuz etkisinden korumak için 2022 yılında 290 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtiklerini aktaran Nebati, bundan sonraki süreçte de vatandaş odaklı politikaları yine kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Nebati, vatandaşlara doğal gaz sübvansiyonları, çiftçilere girdi destekleri, KOBİ'lere KGF paketleri, işletmelere de yatırım kredisi gibi desteklerini kararlılıkla sağlamayı sürdüreceklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Attığımız her adımda bütçe disiplininden asla taviz vermediğimizi geçen yıllarda hep ortaya koyduk. Bütçeden taviz vermediğimizi 2022 yılında dünyanın en zor yılında Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu başarılarla taçlandırmış olduk. Yılı herkesin özellikle de olumsuz yaygara yapanların tam tersine büyük bir başarıyla kapatmış olduk. Gerek bütçe açığı gerek faiz dışı fazla konusunda adeta rekorlar kırdık. 2023 yılına çok güçlü şekilde girdik. Şundan toplumumuzun tüm kesimi ve paydaşlarımız emin olsun ki 2023 yılının EYT başta olmak üzere alınmış olan tüm toplumu rahatlatıcı kararlar bütçe disiplininden asla taviz vermeden ve gerekli hazırlıklar yapılarak oluşturulmuş durumda. 2023 yılını da bütçe gerçekleşmeleri açısından ve makro ekonomik göstergeler açısından çok olumlu ve iyi bir şekilde neticelendireceğimizden de tüm vatandaşlarımız emin olsun. Hesap kitaplarını ona göre yapsınlar. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve biz 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. 21. yüzyıl bizim yüzyılımız; Türkiye Yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi diye başlattığımız bütün işlemlerimizi de hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz."

- "Milletimizin partimize inancı tam"

Türkiye'de muhalefet adı altında bir kesimin yıllarca engel olmaya çalıştıkları Togg nasıl Kocaeli'de hayat bulduysa kentin, Türkiye Yüzyılı'nda daha nice ilklere imza atacağını dile getiren Nebati, "Dev gibi eserleri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yerine getiriyoruz ve kabinesiyle ekibiyle partisiyle bürokrasisiyle çok net açık bir şekilde de karıncalar gibi çalışmaya devam ediyoruz, devam etmeye de kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Nebati, "Durmak yok, yola devam" diyerek çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Geçmişte olduğu gibi insanımıza acı reçeteler dayatan koalisyon hükümetleri misali, faizi çıkartıp işsizliği patlatarak değil, ülkemiz için üreten, emek veren her bir vatandaşımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin lideri belli, Recep Tayyip Erdoğan. Milletimizin partimize inancı tam ve Allah'ın izniyle ufka uzanan yolumuz da açıktır." diye konuştu.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Emine Zeybek, Cemil Yaman, Sami Çakır, İlyas Şeker ve Radiye Sezer Katırcıoğlu da katıldı.

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