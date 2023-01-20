Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığından, 24 milyon 660 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2023 19:26, Son Güncelleme : 20 Ocak 2023 19:29
Bakanlığın, Twitter hesabından, "Sen Üret Yeter" etiketiyle paylaşım yapıldı.
Söz konusu ödemelerin 8 milyon 906 bin 250 lirasının hayvan gen kaynakları desteği, 8 milyon 701 bin 268 lirasının kırsal kalkınma yatırımları desteği ve 7 milyon 52 bin 482 lirasının TMO alım prim desteği olarak ödeneceği kaydedilen paylaşımda, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesi kullanıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız