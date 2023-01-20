YÖK Başkanı: 198 ülkeden 300 binden fazla uluslararası öğrencimiz var

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) düzenlenen Türkiye Mezunları Forumu, ödül töreniyle sona erdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Şişli Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Mezunları Ödül Töreni'nin açılışında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuşma yaptı.

Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği ile yön verdiği politikalar sayesinde yükseköğretim sisteminin son 20 yılda çok önemli bir genişleme kaydettiğini, yalnızca son 10 yılda Türkiye'deki 25-34 yaş arası genç yetişkinlerin yükseköğretim mezuniyet oranının yüzde 18'den yüzde 40'a yükseldiğini belirtti.

Bu genişlemeyle yalnızca ulusal ölçekte öğrencilere alan açmakla kalmadıklarını, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası öğrenciler için de önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Özvar, dünya genelinde 2000 yılında 2,1 milyon olan toplam uluslararası öğrenci sayısının 2021'de 3 katına çıkarak 6,3 milyonu geçtiğini aktardı.

Uluslararasılaşmanın ve öğrenci hareketliliğinin gittikçe arttığı bir dünyada Türkiye'deki üniversitelerin fevkalade ilgi gördüğüne ve uluslararası öğrenci sayısının gün geçtikçe arttığına işaret eden Özvar, "Bugün Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarımız, dünyanın hemen her ülkesinden gençlerimiz için cazip bir tercih haline gelmiştir. Türkiye'de 2000 yılında yaklaşık 18 bin uluslararası öğrenci varken, 2022 yılı itibarıyla 198 ülkeden gelen 300 binden fazla uluslararası öğrenciye sahip olmanın gururunu yaşamaktayız." diye konuştu.

- "Bugün dünyanın farklı ülkelerinde 150 binden fazla mezunumuz var"

Özvar, yükseköğretimde uluslararası öğrencilerin tercih ettiği ülkeler açısından bakıldığında Türkiye'nin diğer OECD ülkelerine göre pozitif ayrıştığını gördüklerini dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:

"2000 ve 2020 yılları arasındaki yükseköğretime kayıtlı uluslararası öğrenci sayılarını kıyasladığımızda, Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı artış oranının ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki artış oranlarının üstünde olduğunu görmekteyiz. Uluslararası öğrenci sayısı ABD'de 1,7 katına, İngiltere'de 2,5 katına çıkmıştır; Türkiye'de ise tam 10 katına çıkmıştır. Bir başka ifadeyle Türkiye gittikçe daha çok tercih edilen bir hedef ülke haline gelmiştir. UNESCO İstatistik Enstitüsünün verilerine göre, 2000 yılında tüm dünyada eğitim gören uluslararası öğrenci sayısının sadece yüzde 0,83'ü Türkiye'de eğitim görürken, güncel verilere göre tüm dünyadaki uluslararası öğrenci sayısının yüzde 2,9'una Türkiye ev sahipliği yapmaktadır. Bugün dünyanın farklı ülkelerinde 150 binden fazla mezunumuz vardır."

- "Uluslararası öğrencilerimizi, kurum kültürünü zenginleştiren birer elçi olarak görüyoruz"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, uluslararasılaşmanın, en önem verdikleri konuların başında geldiğini belirterek, "Bizler biliyoruz ki; yükseköğretim alanının sınırları akademiyi aşan, çok yönlü bir muhtevaya sahiptir. Türkiye yükseköğretim sisteminin çeşitliliği ve kalitesi için uluslararası öğrenci ve araştırmacıları önemsiyoruz." dedi.

Forum vesilesiyle Türkiye'deki üniversitelerde eğitimlerini tamamlayan uluslararası öğrencilerle bir araya gelerek, yükseköğretimin toplumların beşeri sermayeleri ve gelecekleri açısından ne denli önemli bir misyona sahip olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade eden Özvar, şunları söyledi:

"Türkiye yükseköğretim sistemimizde uluslararası öğrencilerimizi, kurum kültürünü zenginleştiren birer elçi olarak görüyoruz. Bu uluslararası çeşitlilik ve zenginlik ile Türkiye, ülkeler arası işbirlikleri, sunduğu imkanlar, projeler ve kapsamlı burslar vasıtasıyla dünyada uluslararası öğrenciler için bir merkez olma konusunda kararlılığını sürdürmektedir. Kültürel etkileşim, toplumlar arasındaki olumlu ilişki dinamiklerini ve anlayışı destekleyen barışçıl ortamların oluşmasına da vesile olmaktadır."

Özvar, Türkiye mezunlarının daha nice başarılarına gelecek yıllarda da artarak şahitlik edeceklerine inandığını vurgulayarak, yükseköğretim sistemindeki bu büyümede katkısı olan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Törenin açılışında konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren ise Türkiye'nin yurt dışındaki gönüllü hemşehrileri olan Türkiye mezunlarını iki gün boyunca Türkiye'de ağırladıklarını belirterek, "Türkiye mezunları çalışması, Türkiye'de üniversite eğitimini almış, hayatının en güzel yıllarını Türkiye'de geçirmiş uluslararası öğrencilerimizin, ülkemizden mezun olduktan sonra ülkelerine döndükten itibaren Türkiye ile ilişkilerini muhafaza etmek üzere başlattığımız bir çalışmadır." dedi.

- Ödül alanlar

Törende, Prof. Dr. Reza Farshbaf Pourabad Akademik ve Bilimsel Çalışmalar Ödülü'ne, Darkhanbaatar Chimedtseren Ekonomi ve Girişimcilik Ödülü'ne, Eran Hasipi Gazetecilik ve Medya Ödülü'ne, Dr. Wasamon Sanasen Kültür ve Sanat Ödülü'ne, Prof. Dr. Nimetullah Hafız da Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın da katıldığı törende, ödülleri takdim edilen katılımcıların biyografilerinin yer aldığı videolar da gösterildi.