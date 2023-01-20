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Erdoğan: Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2023 20:30, Son Güncelleme : 20 Ocak 2023 21:33
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Erdoğan: Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programındaki konuşmasına, "İlle de Roman olsun, taştan çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun. Oturdum dibek başına, sürmeler çektim kaşıma. Bizi çekemeyenler, patlasın, çatlasın inşallah." sözleriyle başladı.

Katılımcıları, "Romanlar, kardeşlerim" diyerek selamlayan Erdoğan, kendilerine "kardeşlerim" diye öyle lafın gelişi olsun diye hitap etmediğini, çocukluğunun Romanlarla birlikte geçtiğini, aynı sokaklarda birlikte büyüdükleri, aynı ekmeği bölüşüp yedikleri, aynı sevinçleri yaşadıkları, aynı hüzünleri paylaştıkları için Romanların kendisinin kandan öte can kardeşleri olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Birileri sizin adınızı sadece siyaseten anar. Birileri sadece görüntü vermek için sizi selamlar. Birileri sadece oy istemek için kapınızı çalar ama bizim sizinle geçmişten bugüne gelen, inşallah son nefesimize kadar da sürecek olan yol arkadaşlığımız var." diye konuştu.

Bugün "Yüzyılın Romanı'nı birlikte yazıyoruz" diye bir araya geldikleri bu güzel toplantıyla kardeşliklerini daha da güçlendireceklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz, sizinle yol arkadaşlığımız çocuklukta birlikte büyüdüğümüz sokaklarda kalmadı. Az önce ekranda izledik. Aynı sokaklarda beraber yürüdük. Hangi göreve geldiysem, hangi sorumluluğu üstlendiysem hep dönüp size baktım. Sizin için neler yapabileceğime baktım. Beyoğlu İlçe Başkanlığım, İstanbul İl Başkanlığım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde yaptığım çalışmaların şahidi sizlersiniz."

Erdoğan, kendisine "Romanlar seninle gurur duyuyor" şeklinde seslenen katılımcılara, "Ben de Romanlarla gurur duyuyorum." yanıtını verdi.

- "Çalışmaları ideolojik dayatmayla veya siyasi çıkar gayesiyle değil, canıgönülden yürüttük"

Başbakanlığı döneminde yaptığı çalışmaların, Cumhurbaşkanı olduktan sonra gösterdiği gayretlerin şahidinin Romanlar olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Devletin yönetim merkezi olan Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Binbir renk tek millet' diyerek gerçekleştirdiğimiz buluşmayı unutabilmemiz mümkün mü? Aynı şekilde, Çanakkale ve Bursa'daki buluşmalarımızın coşkusunu unutabilmemiz mümkün mü? Tekrar altını çizerek ifade ediyorum. Tüm bu çalışmaları herhangi bir ideolojik dayatmayla veya siyasi çıkar gayesiyle değil, canıgönülden yürüttük. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkemizle 81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık. Kimsenin kökenine, diline, inancına, kültürüne, meşrebine, başka herhangi bir farklılığına bakmadık. Sadece ve sadece insan sıfatıyla, herhangi bir vatandaşımızın hizmetin en iyisine, eserin en güzeline layık olduğuna inandığımız için gözümüz de kalbimiz de hep sizlere dönük oldu. Kalbimiz hep sizlerle birlikte oldu. İşte bunun için bizi çekemeyenler patlasın, çatlasın diyoruz. Daha doğrusu ne patlasınlar, ne çatlasınlar. Sadece ibret alsınlar, örnek alsınlar, ilham alsınlar yeter diyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşçe kucaklaşmak nasıl olur, eser nasıl verilir, hizmet nasıl elde edilir, aynı hassasiyet ve umutla geleceğe beraberce nasıl bakılır görsünler. Biz 'Yüzyılın Romanı'nı birlikte yazalım. Onlar da bakıp okuyup anlasınlar diyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuracaklarını belirterek "Bu kapsamda Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye hazırlanırken bir kez daha Romanların gönül dostluğuna, yol arkadaşlığına talip olduğunu söyledi.

Burada, kendisini bu çevredeki bütün kardeşlerinin bildiğini kaydeden Erdoğan şöyle konuştu:

"Çünkü doğup büyüdüğüm yer burası. Kasımpaşa Kulaksız. Bu Haliç neydi? Çamur deryası, pislik. Burada kokudan geçilmezdi. Burayı elhamdülillah biz temizledik. Haliç'ten Alibeyköy'deki taş ocaklarına bütün o pisliği bizler naklettik. Şimdiki haline biz getirdik. Ama bizden sonra gelenler maalesef aynı temizliği devam ettirmedikleri gibi buraya ne yazık ki pislik akıttılar. Ama şu anda şu çatıyı, temelini bu kardeşiniz attı. Kadir Topbaş kardeşim de bunu tamamına erdirdi, Allah rahmet eylesin. Haliç'ten öyle bir ses verin ki İstanbul'un dört bir köşesinden, ülkemizin tüm vilayetlerinden duyulsun."

Erdoğan, Roman'ın coşkusunun da öfkesinin de sevgisinin de sesinin de desteğinin de bir başka olduğunu bildiğini vurgulayarak "Hazır mıyız? Romanlar, yüzyılın romanını birlikte yazıyor muyuz? Romanlar, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyor muyuz? Romanlar, eser ve hizmet siyasetiyle ortak vatanımız Türkiye'yi geleceğe birlikte taşıyor muyuz? Romanlar, gözünü bu ülkenin kazanımlarına, bu milletin birliğine dirliğine dikenlerin heveslerini beraberce kursaklarında bırakıyor muyuz? Rabb'im sizlerden razı olsun. Siz bambaşkasınız. Siz bir başkasınız." diye konuştu.

- "21 yıldır sizlerle omuz omuza çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toprakların binlerce yıldır farklı medeniyetlere, kültürlere, toplumlara ev sahipliği yaptığını ama hep bereketin sembolü olarak kaldığını söyledi.

Bin yıldır bu topraklarda, üzerindeki her şeyi ortak zenginliğin tezahürleri olarak görerek beraberce yaşadıklarını kaydeden Erdoğan şöyle devam etti:

"Geçmişte bu ülkenin her insanı gibi Roman kardeşlerimiz de bazı sıkıntılar yaşadı. Kimi zaman hak ve özgürlüklerin kullanımından, kimi zaman maddi imkanların adaletsiz dağılımından kaynaklanan bu sıkıntıları gidermek de hamdolsun bize nasip oldu. Bu çerçevede öncelikle mevzuatımızdan tüm ayrımcı ifadeleri kaldırdık. Böylece utanç verici ithamlarla dolu bir devri geride bıraktık. Ceza kanunumuzda yaptığımız değişikliklerle kökeninden, renginden, dilinden, inancından dolayı nefret ve ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık. Hükümetlerimiz döneminde yaptığımız pek çok toplantı ve düzenlemeyle Roman kardeşlerimizin meselelerinin devletin en üst makamlarında konuşulmasını, tartışılmasını, çözüm yolu aranmasını temin ettik."

Erdoğan, Romanların yoğun olarak yaşadığı şehirlerde onları eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, istihdamdan sosyal yardımlara kadar her alanda özel olarak destekleyecek mekanizmalar kurduklarını belirterek "AK Parti, Türkiye'nin her kesimiyle birlikte Romanlarımızın da gönlündeki en büyük partisi olmuştur. Her seviyedeki teşkilat mensuplarımızla, milletvekillerimizle, belediye meclis üyelerimizle 21 yıldır sizlerle omuz omuza çalışıyoruz. İzmir milletvekilimiz Cemal Bekle, Ankara'daki temsilciniz olarak sesinizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde duyuruyor. Meclis Başkanı'mızın, İçişleri Bakanı'mızın sizlerin temsilcilerinden danışmanları var." diye konuştu.

- "İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz"

Bugün başka müjdeleri de olduğunu açıklayan Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz. Bu kapsamda Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak. Şu ana kadar 11 valiliğimizde bu koordinatörler göreve başladı. Diğer illerimizdeki görevlendirmeleri de süratle tamamlıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de önemli Roman sanatçılar bulunduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızda görev yapan Roman sanatçımız mevcuttur. Bir kısmı bugünkü programımızı da şenlendirecek olan nice Roman sanatçımızın başarılarını keyifle, gururla takip ediyoruz. Salgın döneminde 'Müzik susmasın' diyerek 40 bine yakın müzisyenimize verdiğimiz 280 milyon lirayı aşkın destekten en çok Roman müzisyenlerimiz faydalandı. Şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığımız vasıtasıyla Roman kültürünü yaşatacak ve gelecek nesillere aktaracak bir müze kuruyoruz. Kültür Yolu festivallerimizde Roman müzik gruplarına özel yer veriyoruz."

Roman orkestrası dünya müzikleri konseri için her türlü desteği sunduklarını vurgulayan Erdoğan, kalkınma ajansları aracılığıyla Romanlara yönelik sosyal gelişmeyi destekleme programları hazırladıklarını, kendi işini kurmak isteyen Romanlara KOSGEB vasıtasıyla eğitim ve finans imkanı sağladıklarını dile getirdi.

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