HSK, kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Hakimler ve Savcılar Kurulunca 2011 Ağustos, 2012 Aralık, 2013 Nisan, 2017 Nisan, 2018 Nisan, Ağustos, Aralık, 2019 Nisan, Ağustos Aralık, 2020 Nisan, Ağustos, Aralık, 2021 Nisan, Ağustos, Aralık, 2022 Nisan, Ağustos dönemleri sonuna kadar sürelerini bitirerek esas ve ek defterlerinde terfi incelemesine tabi olan ve defterdeki yükselmelerine ilişkin kararlara karşı yeniden inceleme ve itiraz üzerine 31.12.2022 tarihine kadar defterlerinde değişiklik yapılmasına karar verilen adli yargı Hakimleri, Cumhuriyet Başsavcıları ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerine ait defterler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 29'uncu maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.

ADLİ YARGI A-HAKİM SINIFI

Sicili Adı Soyadı Görev Yeri

31.08.2011 tarihi itibarıyla 4'iincü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

95219 Mustafa GÜNEŞ Muğla Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

31.08.2011 tarihi itibarıyla 7'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

118973 Hilal SARI AVŞAR Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı

31.12.2012 tarihi itibarıyla 5'inci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

107592 Vildan YEŞİLYURT ÇELEBİ İzmir Hakimi

31.08.2018 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

151482 Metin ÇELİK Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

30.04.2019 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

139932 Ömer AKKUŞCU Antalya Hakimi

31.08.2019 tarihi itibarıyla 5'inci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

171072 Zeynep ARSLANTAŞ ARIDURU Yalova Hakimi

171179 Mevlüt ÖZDAŞ Gaziantep Hakimi

171194 Muhammed ÖZOLU Batman Hakimi

171279 Uğur CÜRE İstanbul Anadolu Hakimi

31.12.2019 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

125396 Mehmet TÜRCAN Gaziantep Ticaret Mahkemesi Başkanı

31.12.2019 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

150121 Faruk KANTAR İstanbul Anadolu Hakimi

31.12.2019 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

153463 Şule DERİN Bursa Hakimi

31.12.2019 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

193777 Mustafa Olcay BİLGİÇ İzmir Hakimi

211524 Mustafa ERCAN Çınar Hakimi

31.12.2019 tarihi itibarıyla 7'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

198901 Elif ÖZNUR İstanbul Anadolu Hakimi

199185 Saliha KINACI Gaziosmanpaşa Hakimi

31.12.2019 tarihi itibarıyla 8'inci derecede (A) intibak terfisi yapan;

220502 Enes SARIHAN İstanbul Anadolu Hakimi

220639 Muhammed Cihad TUNÇ Batman Hakimi

30.04.2020 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

120626 Ali Kemal KESER Yargıtay Tetkik Hakimi

139040 Özlem BİLGİN Konya Hakimi

171032 Aydın KARAGÖZ İstanbul Hakimi

30.04.2020 tarihi itibarıyla 3'iincü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

137268 Tuba ÖZTÜRK Yargıtay Tetkik Hakimi

137282 Mustafa Birgün ŞENEL Hakimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hakimi

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