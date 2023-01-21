Cumhurbaşkanlığı Roman vatandaşlar için genelge yayımladı

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Roman Vatandaşlara Y önelik Stratej i

Belgesi (2023-2030) ve I. Aşama Eylem

Planı (2023-2025)

GENELGE

2023/2

Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Roman vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardım gibi alanlarda yürütülen çalışmalarla sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi ve sosyal uyumlarının güçlendirilmesi yolunda önemli politikalar hayata geçirilmektedir.

Bu kapsamda Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ile I. Aşama Eylem Planı (2016-2018) ve 2019/28 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca II. Aşama Eylem Planı (2019-2021) yayımlanmış, 2021/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 8 Nisan gününün ülke genelinde "Romanlar Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Anılan Strateji Belgesi ve Eylem Planlarının uygulamasının tamamlanmasıyla birlikte Roman vatandaşlara yönelik çalışmaların devam etmesini temin etmek üzere hazırlanan "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve I. Aşama Eylem Planı (20232025)" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacak ve ilgili tüm paydaşlar tarafından uygulamaya, konulacaktır.

Mezkür Strateji Belgesi ve Eylem Planının uygulanmasında merkezde ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarca, yerelde valilikler himayesinde ilgili birimlerce azami gayret gösterilecek, ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım sağlanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

20 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI