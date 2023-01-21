Sıfır otomobilde ÖTV indirimi için Erdoğan o tarihi işaret etti!

2023 seçimleri için tüm partiler büyük bir özveriyle çalışırken, Ak Parti'nin hazırlamakta olduğu seçim beyannamesinin ana çerçevesi netlik kazanmaya başlamış durumda.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda seçimin 14 Mayıs günü yapılacağı belirlendi.

Erdoğan'ın yapmış olduğu seçim tarihi açıklamasının ardından ise Türkiye siyaseti çalkalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla beraber seçim beyannamesi ile ilgili yapmış olduğu toplantısında "Net vaatlere yer verelim. Milletin taleplerini beyannameye yansıtalım ve vaatlerimizi her kesimin anlayacağı basit bir dille ifade edelim. Ekonomide atılacak adımları ön plana çıkaralım" sözlerini kullandı. Ak Parti'nin seçim strateji ekibinin hazırlamayacağı beyannamede ise 'toplumsal huzur ve adalet' kavramları öne çıkarılacak. Eğitim, savunma, gençlik politikaları ve benzeri alanlarda da 5 yıllık bir projeksiyon çizilmesi planlanıyor. Bunun yanında, seçim beyannamesinin ise 6 ana başlık olması belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nde yayınlanmış bir habere göre; Toplumun en çok beklenti içinde olmuş olduğu otomobiller için ÖTV indirimi uygulamaları hakkında da farklı öneriler gündeme getirilmekte. ÖTV indirimi konusu için 5 yıllık bir kademelendirme ortaya çıkartılması, bu çerçevede her sene %10 indirim uygulanması ile, 5 yıllık bir zamanın sonunda %50 civarında indirime gidilmesi doğrultusunda öneriler bulunmakta. Ak Parti kaynakları "Örneğin, bir araç için 200 bin lira ÖTV ödeniyorsa, 5 yıllık kademeli indirimle, bu rakamın 5 yıl sonunda 100 bin liraya düşürülmesi tartışılıyor" ifadelerini kullandı. Meslek garantili eğitimlere önem verilmesi, şehir hastaneleri bünyelerinde sağlık akademilerinin açılması, yeni oluşturulacak enerji ve ulaştırma yatırımlarını içeren başlıklar da Ak Parti'nin seçim beyannamesinin öncelik verdikleri unsurlar arasında bulunacak.