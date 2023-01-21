Avukatın evindeki partinin sonu acı bitti

Tarabya'da yaşayan avukat Talat Emre Koçak, uyuşturucu tedavisi görmek için gittiği özel bir klinikte tanıştığı Lübnanlı Farah El Ghali'ye doğum günü partisi düzenledi.

Kendisi gibi öğretmen olan Yunan asıllı Melisa Yasemin Anderson ile Koçak'ın evine giden Farah El Ghali, iddiaya göre uyuşturucu kullanarak komaya girdi. Sabah uyandıklarında Ghali'nin nefes almadığını fark eden Koçak ile Anderson 112'ye ihbarda bulundu.

Adrese gelen sağlık ekipleri Ghali'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, evde bir miktar kokain bulundu. Gözaltına alınan Koçak, arkadaşı Mehmet Dinçer ve Melisa Yasemin Anderson Emniyet'e götürüldü.

Koçak ifadesinde, Ghali'nin eve gelmeden öncede uyuşturucu kullandığını ve partide de uyuşturucu almaya devam ettiğini, sabah nefes almadığını fark ettiklerini söyledi. Tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen Koçak adli kontrolle serbest bırakılırken, Dinçer ve Anderson hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.