Enflasyon yüzde 40'a yapışır normalleşme 2 yıla yayılır

Türkiye ağır bir ekonomik tablo ile seçimlere doğru giderken, seçim sonrası iktidar değişse de değişmese de ekonomide yumuşak bir geçiş beklenmiyor. 2023 için uygulanan politikaların maliyetinin büyümede görüleceğini kaydeden ekonomistler, enflasyonun yüzde 30-40'ta katılaştığına dikkat çekerek, Türkiye'nin normalleşme sürecinin iki yıl alabileceğini belirtti. Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu tarafından düzenlenen "2023 Yılında Türkiye Ekonomisi" toplantısında konuşan TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, enflasyonun kontrol edilemediğini belirterek, "Türkiye'de enflasyon yüzde 40'larda yapışkan kalacak. İktidar değişikliği olsa dahi hiçbir TL varlığın fiyatı gerçeği yansıtmadığı için normalleşmeye doğru giderken çok ciddi fiyat dalgalanmaları görme ihtimalimiz var. Ben en azından bir yılda bir normalleşme kolay, yumuşak bir geçiş beklemiyorum" dedi. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara ise dünyada Türkiye gibi faizi yanlış bir yere koyup varlık fiyatlarını darmadağın eden başka bir ülke olmadığına dikkat çekti.

BEDELİ ÖDENECEK

Bu yıl Türkiye'nin yüzde 3'ün üzerinde büyümesinin çok zor göründüğüne dikkat çeken Kara, "Tek motorla büyüdüğümüz için büyümede bir yavaşlama olacak. Seçimden sonra kim gelirse gelsin bedelini ödeyecek. Enflasyonu yüzde 35-40'larda katılaştıran bir sarmala doğru girdik. Cumhurbaşkanı ve Meclis değişirse büyüme 3-4 çeyrek yavaşlar ve sonrasında hızlı bir toparlanma olur. 2024 yılında yüzde 15-20 aralığında enflasyon olur. Kim gelirse gelsin alışageldiğimiz büyüme oranlarını göremeyeceğiz. 2023 enflasyonunun yüzde 35'lerin altına inmesi çok zor" dedi.

Türkiye'de fiyat kaosu yaşanıyor

Ekonomist Cevdet Akçay ise Türkiye'de fiyat kaosu olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: "Hiçbir TL cinsi finansal varlığın fiyatı doğru değil. Böyle bir ortam çok zor bir ortam. Türkiye bir dönemde enflasyonda yüzde 8'leri kıramıyordu. Muhtemelen 1-1.5 sene içinde kırmakta zorlandığımız enflasyonun rejim düzeyi yüzde 30'lara gelecek. Bunun vebali çok büyük. İki sene Türkiye'nin durumu sıkıntılı. Bütün kötülüklerinin anası enflasyon."

Sayime Başçı