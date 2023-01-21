İkinci el online oto pazarında 2022'de 1,8 milyon araç satıldı

'İlk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya koyacağız'
'İlk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya koyacağız'
10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
'Her Roman'a bir yuva' hedefiyle yeni konutlar yapacağız'
'Her Roman'a bir yuva' hedefiyle yeni konutlar yapacağız'
MEB, 'akran zorbalığı'nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
MEB, 'akran zorbalığı'nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
'İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretininin bir önemi kalmadı, iptal ettik'
'İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretininin bir önemi kalmadı, iptal ettik'
Araç tamir fiyatı da zamlandı: Freni kopana kadar gidiyor, ne yapsın?
Araç tamir fiyatı da zamlandı: Freni kopana kadar gidiyor, ne yapsın?
Enflasyon yüzde 40'a yapışır normalleşme 2 yıla yayılır
Enflasyon yüzde 40'a yapışır normalleşme 2 yıla yayılır
Sıfır otomobilde ÖTV indirimi için Erdoğan o tarihi işaret etti!
Sıfır otomobilde ÖTV indirimi için Erdoğan o tarihi işaret etti!
Emekli aylığı asgari ücret karşısında eriyor
Emekli aylığı asgari ücret karşısında eriyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Çalışanlar beklemeden bulundukları kurumlarda memur olacak
Çalışanlar beklemeden bulundukları kurumlarda memur olacak
Cumhurbaşkanlığı Roman vatandaşlar için genelge yayımladı
Cumhurbaşkanlığı Roman vatandaşlar için genelge yayımladı
Türkiye'nin en sıcak ili: Dün 25,1 dereceyi gördü
Türkiye'nin en sıcak ili: Dün 25,1 dereceyi gördü
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak
10 soruda kiracı ev sahibi anlaşmazlığı
10 soruda kiracı ev sahibi anlaşmazlığı
Belediyeden işçilere rekor zam: En düşük maaş 13 bin 395 TL
Belediyeden işçilere rekor zam: En düşük maaş 13 bin 395 TL
Togg açıkladı: Ön sipariş verme hakkı geldi
Togg açıkladı: Ön sipariş verme hakkı geldi
Şahap Kavcıoğlu: MB'nin herhangi bir kur politikası yok
Şahap Kavcıoğlu: MB'nin herhangi bir kur politikası yok
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Erdoğan'dan Miçotakis'e: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
Erdoğan'dan Miçotakis'e: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
AK Parti'den açıklama: EYT ne zaman meclise gelecek?
AK Parti'den açıklama: EYT ne zaman meclise gelecek?
SGK'dan 'emeklilere düşük zam' iddiasına yalanlama
SGK'dan 'emeklilere düşük zam' iddiasına yalanlama
Şehir Üniversitesinde aslında ne oldu? YÖK'ten açıklama geldi
Şehir Üniversitesinde aslında ne oldu? YÖK'ten açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'seçim tarihi' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'seçim tarihi' açıklaması
700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme süreci başladı
700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme süreci başladı
Yılın ilk enflasyon raporu 26 Ocak'ta açıklanacak
Yılın ilk enflasyon raporu 26 Ocak'ta açıklanacak
'Sözleşmeliye kadro' düzenlemesinin detayları
'Sözleşmeliye kadro' düzenlemesinin detayları
Devlete olan borçlara yapılandırma imkanı geliyor
Devlete olan borçlara yapılandırma imkanı geliyor
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için bir ihtimal daha var! İşte masadaki seçenek
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için bir ihtimal daha var! İşte masadaki seçenek
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İkinci el online oto pazarında 2022'de 1,8 milyon araç satıldı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yıl 1,8 milyon seviyesinde gerçekleşirken, fiyatlar ortalama yüzde 43 yükseldi-Satışlarda otomobillerin payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2023 12:11, Son Güncelleme : 21 Ocak 2023 12:12
Yazdır
İkinci el online oto pazarında 2022'de 1,8 milyon araç satıldı

- Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yıl 1 milyon 811 bin 498 seviyesinde kaydedilirken, ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 43 artış gerçekleşti.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, 2021'de 1 milyon 652 bin 710 adetlik satış yapılan ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 2022'de 1 milyon 811 bin 498 adetlik satış gerçekleşti. Böylece satışlarda 2021'ye göre yüzde 10 artış kaydedildi.

2022 yılı toplamında ikinci el online pazarında 3 milyon 949 bin 259 ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 46'sı satıldı. (İlandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul ediliyor.)

İkinci el online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 358 modeline ait 2 bin 543 varyantının 2010-2021 model yıllarındaki 110 bin 215 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, online pazarda ikinci el araç fiyatlarında ortalamada yüzde 43'lük fiyat artışı gözlemlendi.

Yıllık segment bazlı satışlara bakıldığında, SUV segmenti araçların payı önceki yıl ile kıyaslandığında yüzde 11,17 artış gösterdi.

- Otomobillerin satışlardaki payı yüzde 81

Geçen yıl segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 594 bin 934 adetlik satış ve yüzde 40,4 payla C segmenti oldu. B segmenti 329 bin 069 adet ve yüzde 22,4 payla ikinci, D segmenti de 221 bin 328 adet, yüzde 15 payla üçüncü sırada yer aldı.

Toplam satışlarda otomobillerin payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı da yüzde 19 seviyesinde belirlendi.

- Geçen ay satışlar ve fiyatlar arttı

Diğer yandan aylık bazda ele alındığında, 2022 yılı aralık ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 215 bin 466 adet satış gerçekleşti.

Aralık 2022 satışlarında, Kasım 2022 ile kıyaslandığında yüzde 28 artış görüldü. Aralık ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 4,21'lik fiyat artışı gözlendi.

- Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek ilanı yeniden yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Türk fındığı yeni pazar bulmak için 15 ülkede tanıtılacak
Türk fındığı yeni pazar bulmak için 15 ülkede tanıtılacak
Gaziantep, Konya, Hatay ve Bursa'daki bazı yatırımlara 'proje bazlı teşvik' verilecek
Gaziantep, Konya, Hatay ve Bursa'daki bazı yatırımlara 'proje bazlı teşvik' verilecek
Araç tamir fiyatı da zamlandı: Freni kopana kadar gidiyor, ne yapsın?
Araç tamir fiyatı da zamlandı: Freni kopana kadar gidiyor, ne yapsın?
Enflasyon yüzde 40'a yapışır normalleşme 2 yıla yayılır
Enflasyon yüzde 40'a yapışır normalleşme 2 yıla yayılır
Sıfır otomobilde ÖTV indirimi için Erdoğan o tarihi işaret etti!
Sıfır otomobilde ÖTV indirimi için Erdoğan o tarihi işaret etti!
Hükümetin yaptığı vergi indirimleri vatandaşın cebini rahatlattı
Hükümetin yaptığı vergi indirimleri vatandaşın cebini rahatlattı

Bu Habere Tepkiniz

İstinaf mahkemesi 'yeniden bir karar verilmek üzere' şeklinde karar verebilir mi?

İstinaf mahkemesi 'yeniden bir karar verilmek üzere' şeklinde karar verebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Bölge İdare Mahkemesince ilk derece mahkemesi kararı kaldırılmak suretiyle dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine kesin olarak karar verileceği yönünde düzenleme getirildiğine vurgu yaparak "yeniden bir karar verilmek üzere" şeklinde verilen kararı bozdu.
Kıdem Tazminatı tavan tutarı nasıl hesaplanır?

Kıdem Tazminatı tavan tutarı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavanında en yüksek Devlet Memurunun alacağı 1 yıllık emekli ikramiyesi tutarı esas alınmaktadır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusu Ne Zaman Yayınlanacak?

2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusu Ne Zaman Yayınlanacak?

2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusu sürecinin 2023 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Tercih Başvurularına öncelik verildiği için ertelendiği kanaatindeyiz. Mazerete Bağlı Yer Değiştirme de Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri 20 Ocak 2023 tarihinden itibaren yapılacağından bu tarihlerde göz önünde bulundurularak 2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusunun yayınlanması beklenmektedir
Disiplin işlemlerinde 'önceki yönetmeliğin' uygulanması mümkün mü?

Disiplin işlemlerinde 'önceki yönetmeliğin' uygulanması mümkün mü?

Rekabet Kurumu Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Başkanlığı Muhasebe Biriminde idari hizmet yetkilisi olarak görev yapan davacı tarafından, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.
Sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi yasalaştı

Sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi yasalaştı

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Son değişikliklerle birlikte yasalaşan Kanunu'nun tam metni haberimizin devamında.
11 maddelik YÖK Kanunu teklifini yayımlıyoruz

11 maddelik YÖK Kanunu teklifini yayımlıyoruz

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.
2023 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi belirlendi

2023 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi belirlendi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin "2023 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi" belirlendi.
KPSS 2023/3 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2023/3 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/3: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu.
Anayasa Mahkemesi, 23 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 23 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 23 Ocak Genel Gündemini açıkladı. Mahkemenin 16 dosya var. Bunlardan 8'i hakkında ilk incelemeyi yapacak olup, 8 dosya hakkında esastan karar verecek.
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı

İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlandı.
Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak. Son başvuru tarihi 6 Şubat 2023.
18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci

18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci

Şanlıurfa'da 18 yıl sonra erkek bebeğe kavuşan bir aşiretin mensuplarının mutluluğu görülmeye değerdi. Hastanede kalabalık bir grupla aşiretin yeni mensubunu karşılayan kişiler, duygu dolu anlar yaşadı. Bebeği kucağına alan babası gözyaşlarına hakim olamazken, doğumu gerçekleştiren doktorun sosyal medyada paylaştığı görüntüler tıklanma rekorları kırdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, 1250 bekçi alacak. Son başvuru tarihi 3 şubat 2023
Ünlü oyuncu milyonluk arabasıyla trafikte kaldı

Ünlü oyuncu milyonluk arabasıyla trafikte kaldı

Ünlü oyuncu Beren Saat, yakın zamanda aldığı milyonluk arabasıyla Bebek sokaklarında görüntülendi.