Kütahyalı iş insanı 28 yıldır biriktirdiği kepçe maketlerini ofisinde sergiliyor

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, operatör olan babasının da etkisiyle çocukken tanıştığı iş makinelerinin birebir maketlerinden oluşan 300 parçalık koleksiyon oluşturdu.

Madencilik, hayvancılık ve enerji sektöründe faaliyet gösteren 47 yaşındaki iş insanı Yılmaz, 5 yaşındayken iş makinesi operatörü olan babasıyla maden sahalarına gitmeye başladı.

Bu sırada iş makinelerine ilgi duyan Yılmaz, madencilik işine atılınca kepçeden kamyona, ekskavatörden beton mikserine kadar farklı özellikteki maketleri topladı.

Yaklaşık 28 yılda kimi uzaktan kumanda aracılığıyla kimi de manuel hareket ettirilen 300 parçalık koleksiyona sahip olan Yılmaz, bunları ofisindeki özel alanda sergiliyor.

Yılmaz, ziyaretçilerin ilgisini çeken maket iş makinelerinden oluşan koleksiyonunu büyütmeyi hedefliyor.

Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, 6 yaşındayken iş makine operatörü olan babasının yanında iş makineleriyle tanıştığını söyledi.

Kendisinin de 16 yaşında iş hayatına başladığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Babamın yanında çalışmaya başlayınca iki iş makinesi aldık. O ara bir firma bana iş makinasının maketini hediye getirdi. Bunları biriktirmeye başladım. Yaklaşık 28 yılda bu bir sevda oldu. Daha sonra her aldığımız iş makinesinin küçültülmüş maketlerini toplamaya başladım. Firmalar getirdi ya da yurt dışına gittikçe almaya başladım. Bu işle uğraşanlar, sevgimi bilenler hediye getirmeye başladı. Bunları kimseyle paylaşmadım. Şu anda 300'e yakın maket koleksiyonum oldu. Hepsi de iş makinesi ve kamyonlarla ilgili. İş makinelerinin maketleri benim için oyuncak değil. Bunlar bizim sevdamız, sevgimiz. Bunlardan hediye isteyen olursa kesinlikle vermiyorum."

- "Büyük iş makinesinin yaptığı bütün hareketleri bunlara yaptırabilirsiniz"

Yılmaz, altın, bor ve kömür sahalarında kullanılan iş makinelerinin maketlerini biriktirmeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Maket iş makinelerinin uzaktan kumanda ya da manuel olarak hareket eder durumda olduğunu anlatan Yılmaz, "Büyük iş makinesinin yaptığı bütün hareketleri bunlara yaptırabilirsiniz. Bunlar pahalı oyuncaklar. Akşamları veya boş kalınca bunları toplamaya çalışıyorum. Maketlerin demir olması da koleksiyona ağırlık katıyor. Bazıları dünya genelinde çok özel yerlerde satılıyor. Şimdilik ofisimde sergilediğim maketler için yakında yeni bir yer yapacağım." diye konuştu.