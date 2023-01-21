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Doğa dostu organik bebek ürünleri sunan Cigit fikri nasıl doğdu?

Türkiye, yılda 1 milyonun üzerinde bebeğin dünyaya geldiği bir ülke olarak, bebek ürünleri pazar büyüklüğünün 10 milyar TL'yi geçtiği bir noktaya geldi. 0-3 yaş arası bebekler için hazır giyimde nitelikli, organik ve kaliteli ürünler sunan markaların sayısı da buna bağlı olarak artıyor. Organik bebek ve çocuk ürünleri üreten Cigit de bu markalar arasında.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ocak 2023 13:21, Son Güncelleme : 21 Ocak 2023 13:23
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Doğa dostu organik bebek ürünleri sunan Cigit fikri nasıl doğdu?

2023 yılında 200 milyar dolara ulaşması beklenen sektörde, Türkiye'de 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren Cigit en önemli oyuncular arasına girmeyi hedefliyor. Marka Direktörü Mert Eryılmaz markanın yolculuğuna dair önemli bilgiler paylaştı.
'Ürünlerimizi çocukluğun huzuru ve saflığını düşünerek ürettik'

Cigit direktörü Eryılmaz, markanın 2010 yılında faaliyetine başladığını belirterek, şunları söyledi:

Çocukluk, insanın ömrünün en yalın dönemi ve markamızı inşa ederken, çocukluğun huzura ve saflığa çıkan köklerinden ilham aldık. Cigit nakışlarında geleneksel motiflerin yer aldığı, baskıların ve kullanılan malzemenin özenle yapıldığı bir marka. Çocuk sahibi olanlar, bu eşsiz mutluluğu yaşarken bir yandan da onlar için en sağlıklı, kaliteli ve özel ürünleri satın almak istiyor. Cigit şiirsel tasarımlar, kaliteli ve nitelikli malzeme, naturel örgüleri ve pastel renklerin harika uyumuyla anne babaların, çocukları için harika bir deneyim sunmasını sağlıyor. Cigit 2010'da ortaya çıktı ve 13 yılı aşkın süredir en iyisini, en kalitesini üretmek için çabalıyoruz.

'Ürün kalitesini düşürmeden uygun fiyatlar sunuyoruz'

CIGIT, çocuk ve bebek ürünlerinde üst düzey kaliteli ürünler sunmasıyla kısa süre içinde anne babaların ilgisini çeken bir marka haline geldi. Doğa dostu, organik kumaş içeren bebek ve çocuk giyim ürünlerimizi özenle tasarlarken dikkat ettiğimiz bir konu da maliyet. Kalitenin herkes için erişilebilir olmasını hedefliyoruz, bunun için de firmamız üretim süreçlerinde akıllı maliyet yöntemi yaklaşımına sahip. Bu yaklaşım sayesinde, ürün kalitesini düşürmeden uygun fiyatlı ürünler üretebiliyoruz.

Firmamız ilk dönemlerinde Merter, Zeytinburnu ve Laleli gibi merkezlerde toptan ürün satışına ağırlık verdi. Bursa, Ankara ve İzmir'de de toptan satış mağazaları açtık. 2017 yılında ise stratejimizi değiştirdik ve perakendeye yöneldik. Toptan satışı kademeli olarak azaltırken, konsept bir çocuk-bebek mağazacılığına adım attık. O dönemde bunun ülkemizde çok fazla örneği yoktu. Cigit olarak özgün tasarımlı, kaliteli banyo grubu, bez bebek oyuncak, aydınlatma, dekoratif ürünler, yatak odası ve banyo grubu ürünlerine de ağırlık verdik.

Organik ürün sertifikasına sahip bir marka

Mert Eryılmaz, Cigit'in 2018 yılında GOTS (Global Organic Textile Standart) sertifikasını aldığını ve organik ürün üretimine de ağırlık verdiğini söyledi. Eryılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

Organik sertifikası almamız, markamızın doğa dostu ve organik ürün stratejisi adına çok önemli bir adım oldu. Perakende satış modeline adım attığımız bu dönemde birçok şehirde kendi mağazalarımızı açtık. İzmir'de Mavibahçe AVM, Ankara'da Optimum AVM, mağazalarımız açıldı. Aynı zamanda Kahramanmaraş Piazza AVM'de de mağazamız mevcut. Tabii ki bizim için en önemli kanallardan biri online satış. E-ticaret sitemiz üzerinden de çocuk giyim, çocuk ev tekstili, oyuncak, dekorasyon ve hediyelik ürünlerimizi satıyoruz.

Çocuk giyim sektörünün yıllık yüzde 20 büyüme ivmesine sahip olması, hem ülke içinde hem de yurt dışında ciddi bir fırsat sunuyor. Biz de Cigit olarak bu konseptin öncüsü olmanın verdiği sorumlulukla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuk ürünleri odaklı konsept mağazalarımızı hem yurt içinde hem de yurt dışında bir zincir şeklinde büyütmeyi hedefliyoruz.

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