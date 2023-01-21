Türk Eğitim-Sen: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içini hep beraber dolduracağız

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, eksiklikleri olsa da Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılmasının mesleğe bir mevzi kazandırdığını belirterek, "Şimdi bu mevziden yürüyeceğiz, bu kanunun içini hep beraber dolduracağız." dedi.

Türk Eğitim-Sen tarafından bir otelde "Öğretmenlik Meslek Kanunu; Neden ve Nasıl Olmalı" çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklediklerini söyledi. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 60 yıllık bir özlem olduğunu dile getiren Şensoy, kanunun çıkmasına destek verenlere teşekkür etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, eğitimin siyasetin önemli konu başlıkları arasında olduğunu dile getirdi. Yıldırım, eğitimcilerin problemlerinin MHP'nin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

- "Sınav sadece bilgi ölçer"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmenlerin beklentilerini karşılamaktan uzak kaldığını söyledi. Geylan, kanunla ilgili üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini belirtti.

Geylan, bazı siyasi parti ve sendikaların kariyer basamak sınavları yapılana kadar Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgilenmediğini, şimdi ise konuyu istismar ettiklerini söyledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu sürecinin nihayete ermediğini belirten Geylan, "İçinde eksiklikler, aksaklıklar olsa da Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılmış olması mesleğimiz ve meslektaşlarımız namına bir mevzidir, olumlu bir adımdır. Şimdi bu mevziden yürüyeceğiz, bu kanunun içini hep beraber dolduracağız." dedi.

Kanunun öğretmenlerin bütün sorunlarına ilişkin düzenlemeler içermesi gerektiğini vurgulayan Geylan, öğretmenlere yönelik şiddetin devam ettiğinin, şiddetin artık toplum gündeminden çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Yönetici atama sisteminin Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla birlikte yasal hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Geylan, "Öğretmenlerin kariyeri belirlenirken esas alınması gereken kriterler deneyim, tecrübe ve hizmettir. Sınavla kariyer belirlenmesine karşıyız. Öğretmenlik sadece bilme mesleği değildir, oysa ki sınav sadece bilgi ölçer. Öğretmenlik bildiğini aktarma meselesidir." diye konuştu.