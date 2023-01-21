Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuraklık var, çare baraj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da toplu açılış töreninde konuştu.

''120 BİNİ BUGÜN AŞTIK''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine yoğun katılıma işaret ederek, ;Az önce emniyetten rakamları alayım dedim. Çünkü yol boyu, yolun sağı, solu, Bursa'da ne durumdayız diye şöyle baktım. Ve verilen rakam şu, evet 120 bini bugün aştık." diye konuştu.

''EĞER BARAJLARINIZ OLMAZSA KURAKLIKLA MÜCADELE EDEMEZSİNİZ''

Erdoğan, sağlıkta, çeşitli ilçelerde yapımı tamamlanan sağlık merkezlerinin ve diğer tesislerin açılışını gerçekleştirdiklerini, adalette Bursa Bölge Adliye Mahkemesi binası ile Orhangazi ve Gemlik Adliye binalarının, güvenlikte Emniyet Müdürlüğünün çeşitli hizmet binalarının resmi açılışlarını bugün yaptıklarını kaydetti.

Devlet Su İşleri tarafından 1 milyar 745 milyon liralık yatırımla tamamlanan 14 milyar metreküpün üzerinde su depolama kapasitesine sahip Gemlik Büyükkumla Barajı'nı da buradan resmen hizmete açtıklarına belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malum kuraklık var. Soruyorlar, 'Çare ne?' Çare, işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

KURAKLIK MESAJI: ÇARE BARAJ

''Kuraklık var. Soruyorlar 'Çare ne?' Çare işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz.

BURSA'YA 20 YILDA 80 MİLYAR LİRA KAMU YATIRIMI

Son 20 yılda Bursa'ya toplamda 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

''ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞINI KURDUK''

Uludağ Alan Başkanlığını kurarak ülkemizin bu önemli tabiat ve turizm merkezinin hak ettiği ihtimamla korunmasını, değerlendirilmesini sağladık.

BANDIRMA-BURSA-OSMANELİ HIZLI TREN HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı 2025 yılında hizmete açmayı planlıyoruz.