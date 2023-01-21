Gerçekleşen MHRS randevu sayısında büyük artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) randevularıyla ilgili paylaşımda bulundu.

MHRS'nin randevu kapasitesinde büyük artış yaşandığını aktaran Koca, "9-13 Ocak 2023 haftasında açılan muayene kapasite sayısı 5 milyon 210 bin 874 olarak gerçekleşti. Pandemi öncesi dönemde 3 milyon 362 bin 425 olan bu sayı yüzde 55 artış göstermiş oldu. Size bu haberin daha da iyisini vermeye çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sistem üzerinden alınan randevulara gitme oranlarıyla ilgili de şu bilgilere yer verdi:

"MHRS üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranı yüzde 86,2'ye çıktı. Randevu konusuna ciddiyetle yaklaşan herkese teşekkür ediyoruz. Muayene edilen toplam hasta sayısı içinde MHRS randevusu ile gelenlerin oranı yüzde 51. Hastalarımızın yüzde 49'una ise randevusuz bakılıyor."