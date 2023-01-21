Sakarya'da orman yangını: 4 saatte kontrol altına alındı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan orman yangını 4 saatte kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2023 23:59, Son Güncelleme : 22 Ocak 2023 00:00
Kuzuluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Karasu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ederken, alevler Tuzla ile Kızılcık mahalleleri sınırlarına kadar yayıldı.
Yangın, çevre ilçelerden gelen ekiplerin de müdahalesiyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Karasu Kaymakam Vekili ve Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu ile Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş, bölgeye gelerek Karasu Orman İşletme Müdürü Murat Çatalbaş'tan bilgi aldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız