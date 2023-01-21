Sakarya'da orman yangını: 4 saatte kontrol altına alındı

2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusu Ne Zaman Yayınlanacak?

2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusu sürecinin 2023 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Tercih Başvurularına öncelik verildiği için ertelendiği kanaatindeyiz. Mazerete Bağlı Yer Değiştirme de Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri 20 Ocak 2023 tarihinden itibaren yapılacağından bu tarihlerde göz önünde bulundurularak 2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusunun yayınlanması beklenmektedir