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Rayiç bedel ve katkı payı zorluyor: Ucuz krediye ulaşılamıyor

Orta gelirliler için başlatılan Yeni Evim Kampanyası'nda on binlerce vatandaşın ev hayali, rayiç bedel engeliyle karşı karşıya. Az vergi ödemek için evin satış bedelini düşük gösteren bazı müteahhitler, ucuz krediye erişimi zorlaştırıyor. 1 milyon 600 bir TL değerindeki evin yüzde 80'i peşin istenirken, yüzde 30 krediye uygun olduğu söyleniyor. Bu da en fazla 500 bin lira kredi kullanabilmek demek oluyor. Yüzde 5 olan katkı payı bedelinin de esnetilmesi isteniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 22 Ocak 2023 07:40, Son Güncelleme : 22 Ocak 2023 07:50
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Rayiç bedel ve katkı payı zorluyor: Ucuz krediye ulaşılamıyor

Orta gelirliler için başlatılan İlk Evim Konut Kampanyası'nda milyonlarca vatandaşın ev hayali rayiç bedel engeline takıldı. Evin satış bedelini düşük gösteren müteahhitler, daha düşük vergi ödemenin yollarını ararken vatandaşın ucuz krediye erişimini engelliyor. Konut piyasasının canlanması için aylık 0.69'dan başlayan maliyetle kredi imkanı ortadan kaldıran bu engel, vatandaşın kredi çekme imkanı elinden alıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, satıcılardan aldığı "En fazla 300 bin TL veya 500 bin TL kredi kullanabilirsin, üstünü peşin ödemeniz gerekiyor" gibi cevaplar karşısında ne yapacağını şaşırdı.

DENGE TERSYÜZ OLDU
Yeni Şafak muhabirleri; emlakçılarda, satış ofislerinde ve dijital platformlardaki ilanlarda izini sürdüğü birçok ev için benzer cevaplar aldı. 1 milyon 600 bir TL istenilen bir ev için arayan muhabirimizin aldığı cevap, "Yüzde 70 peşinat yüzde 30 krediye uygundur. En fazla 500 bin kredi çekebilirsiniz" oldu. Bu tavır, "Yeni Evim" kampanyasında sunulan %10 peşin %90'a kadar kredi imkanını, tersine çevirdi.

DÜŞÜK KREDİ ŞARTI ENGEL
Konuyla ilgili çok fazla mağduriyet yaşayan vatandaşlardan Ahmet Gül, "0,69 faizle kredi kullanabileceğimi öğrenince yakın çevreme ev aradığımı söyledim. Yıllardır beraber görev yaptığım arkadaşım Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki evlerinin yanına yeni bir bina yapıldığını, site olmaması nedeni ile fiyatının uygun olabileceğini söyledi. O binanın internette satış ilanını buldum. 2 oda 1 salon daire için 2 milyon 700 bin lira isteniyordu. İlandaki telefon numarasını aradım. İnşaatın müteahhidi olduğunu söyleyen kişi resmi satışta evi daha düşük gösterdiklerini söyledi. Ben Yeni Evim Kampanyası'ndan yararlanarak evi almak istediğimi söyleyince, satış bedelini 1 milyon 500 bin lira göstereceklerini ve kalan kısmı peşin ödemem gerektiğini söyledi" dedi.

KAMPANYADAN YARARLANAMIYORUZ
Kampanyanın duyurulmasının ardından büyük bir hevesle ev arayışına girdiklerini belirten Gökay Yılmaz, "Fakat büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Aradığımız tüm emlakçı ve müteahhitler ne yazık ki kullanılacak kredi miktarına kendileri karar veriyor. Ev ücretinin en az yarısı peşin isteniyor. Hem mesaj ile hem telefon görüşmesinde bize söylenen şey ise vergiyi olabildiğince az ödemek için evin değerini devlete çok az bir miktar göstermeleri. Geriye kalan miktarı ise elden istemeleri. Örneğin 2 milyon 500 bin liralık ev için sadece 300 bin lira kredi kullanılmasına izin veriliyor. Bu sebeple devletin çıkarmış olduğu bu kampanyadan müteahhitler yüzünden yararlanamıyoruz" ifadesini kullandı.

BU SORUN ÇÖZÜLMELİ
Birçok vatandaş da yaşadığı sıkıntıyı sosyal medyada üzerinden şu sözlerle ifade etti: "Bir çok müteahhit ile iletişime geçtik. Hepsi evin 4/1'ini veriyor. Bu kadar bütçemiz olsa zaten kampanya beklemeyiz. Bir de açık açık 'Ben bu kadar devlete vergi veremem' diyorlar. Bir yıllık evliyiz, her şeyden feragat ederek birikim yapıyoruz. Her şeyi usulüne göre yaşayıp kimsenin hakkına girmemeye çalıyoruz. Madem bu şekilde sunulan fırsat kötü kullanılıyor. Bu soruna çözüm getirilsin."

FİRMALARIN YARISI HALA ANLAŞAMADI
Yeni Evim Kampanyası kapsamında konut satmak isteyen müteahhitler ise yüzde 5'lik katkı payının yüksek olmasından şikayet ediyor. Proje bedelinin yüzde 5'inin bankalara katkı payı olarak yatırılması şartının yumuşatılmasını isteyen müteahhitler, daha çok firmanın kampanyaya dahil olması için bunun şart olduğunu söylüyor.

FİRMALARIN YARISI BANKAYLA ANLAŞAMADI

nşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, orta gelirlilerin ev sahibi olmasına yönelik başlatılan 'Yeni Evim' projesinde birçok firmanın bankalarla anlaşamadığını ve beklemede olduklarını belirtti. Tellioğlu, "Şartları sağlayan müteahhitlik firmalarının yarısından fazlası şu anda bekliyor. Bankaların sunduğu koşullar çok ağır. Banka 6 milyonluk evde, 2 milyon TL kredi kullandırıyor. Yüzde 5 katkı payı alıyor. Dolaylı vergi alıyor. Ekspertiz değeri gibi durumlar maliyeti şişiriyor ve bunlar aslında vatandaşa yük oluşturuyor" dedi.

KÜÇÜKLERİ ZORLUYOR

Çelikcan Proje İnşaat Avukatı Suat Taşkıran, "Devletin açıkladığı 0,69 oranlı sıfır konut kredi kampanyasında bankalar, kredi kullandırmadan önce müteahhit firmanın yüzde 5 komisyon ödemesini şartı koşuyor. Bunun daireyi alan vatandaşla hiçbir ilgisi yok, ancak bu şart, vatandaşın 0,69 maliyetle kredi almasının önünde engel olarak duruyor. Bu durum konut fiyatlarını da artırıyor" dedi. Suat Taşkıran, bankaların talep ettiği yüzde 5'lik komisyon talebinin önüne geçilmesi veya bir kısmının devletin finanse etmesi gibi bir formül geliştirilmesini dile getirdi.

Rabia Şenol

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